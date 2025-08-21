Fiscalía pide circular roja contra César Manrique, imputado por caso Ungrd

Director de Función Público Foto: El Espectador - José Vargas

La Fiscalía solicitó oficialmente a la Interpol que emita una circular roja en contra de César Manrique, exdirector del Departamento de Función Pública de la Presidencia, vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El ente investigador ya le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación y, aunque pidió cárcel en su contra hace casi dos meses, no se sabe nada de su paradero. Además de esta petición, la Fiscalía insistió en la que ya hizo en contra de Carlos Ramón González, también vinculado a este proceso.

Según la entidad en cabeza de Luz Adriana Camargo, desde el pasado 4 de julio, sus funcionarios le solicitaron a la Interpol la emisión de una circular roja, pero a la fecha no se sabe nada de ese proceso. En contraste, este jueves 21 de agosto, el gobierno de Nicaragua confirmó que le dio asilo político al alfil del gobierno Petro, imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.

El ejecutivo ya expresó que va a pedir la extradición en contra de González, pero, con el anuncio de su asilo político, ese proceso podría cambiar. González, quien fue director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), es señalado por la Fiscalía de supuestamente haber ordenado los sobornos que habrían recibido los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, a cambio de que facilitaran el debate en el legislativo de proyectos a fines con el gobierno.

González siempre ha dicho que es inocente y que todo se trata de una persecución política en su contra. En cuanto a Manrique, la Fiscalía le imputó cargos y pidió su captura porque habría estado detrás de un millonario desvío de recursos públicos entre la Ungrd y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

