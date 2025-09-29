Caso Ungrd: la versión de Olmedo López sobre coima de $3.000 millones a Iván Name

El pasado 29 de agosto, un juez le dio luz verde al principio de oportunidad al que llegaron Olmedo López y la Fiscalía, a cambio de seguir colaborando para desenredar el entramado de corrupción de la Ungrd. Foto: El Espectador

Siguen apareciendo versiones relacionadas con el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Olmedo López, exdirectivo de la entidad y ahora testigo clave de la investigación penal por este caso, sigue encendiendo el ventilador y salpicando a altos funcionarios y congresistas en sus declaraciones ante la justicia. Ahora quien resultó mencionada en una declaración es la senadora María José Pizarro.

Su nombre apareció luego de que Blu Radio revelara el audio de una de las audiencias de 2024 en las que López, uno de los cerebros detrás del desfalco a la entidad encargada de atender desastres y emergencias en el país, se refirió al respecto. En la diligencia de julio de 2024, López dijo cuál sería la verdadera razón detrás de la coima de $3.000 millones, entregada a Iván Name, expresidente del Senado y hoy preso por el mismo escándalo.

Según la declaración de López difundida por el medio de comunicación, los sobornos al expresidente del Senado serían para que se saliera de algunas sesiones, “cumplirle” y facilitar que la senadora María José Pizarro, entonces vicepresidenta de esa corporación, asumiera la presidencia de algunas de las plenarias claves para la discusión de los proyectos de reformas sociales radicados por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Y ese pacto, para que él cumpliera ese pacto, la única manera que había era votar a favor de las reformas legislativas propuestas por el Gobierno, ¿o había otras maneras en las que él podría cumplir ese compromiso a cambio de la coima, de los recursos de los $3.000 millones de pesos?”, le preguntó la fiscal a Olmedo López, según el audio. El exfuncionario le explicó en su respuesta que “podría darse en que se retirará de la sesión”.

En los audios de la audiencia, López también señaló que Name era “muy rebelde” y “que no estaba contento con el trato que le estaban dando”. Esa rebeldía, según lo que revela la audiencia, sería el palo en la rueda para tramitar los proyectos de las reformas. “Qué significa… que si necesitaban que convocara para un día específico, no convocaba a sesiones, que si de pronto que funcionaban las cosas en el Congreso porque era el presidente del orden del día no lo hiciera, eso se llama rebeldía”, dijo López en la audiencia.

Tras conocerse el audio, la senadora Pizarro se pronunció al respecto y negó haber tenido cualquier tipo de relación o cercanía con el exdirector de la Ungrd. Agregó que en ocho de las 13 sesiones que abandonó el exsenador Name, hoy preso por el mismo escándalo de corrupción, ella asumió la presidencia en cumplimiento a su obligación constitucional y su deber como vicepresidenta del Senado de la República.

“Las declaraciones a las que se hacen referencia no tienen ninguna relevancia para la justicia respecto a mi proceder. Como vicepresidenta del Senado, mi deber constitucional fue presidir las sesiones en ausencia del presidente, y así lo hice, siempre con transparencia y dentro de la ley”, le respondió la senadora Pizarro a Blu Radio tras dar a conocer los audios de la audiencia en la que fue mencionada. Agregó que su proceder ha sido “recto, transparente y apegado a la ley”, por lo que no tiene cuentas pendientes con ninguna autoridad ni ente de control.

Una investigación previa de La Silla Vacía ya había revelado también que, en total, el senador Name abandonó el 60% de las sesiones. Incluso a solo minutos de haber iniciado. Además, de las 60 horas que duraron las transmisiones de las plenarias en las que se discutieron las reformas sociales del gobierno Petro, solo presidió 33 horas y en muchas oportunidades se retiró justo antes de someter a votación los artículos de las reformas.

