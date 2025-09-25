Logo El Espectador
Caso Ungrd: Pedro Rodríguez será testigo contra 13 personas en entramado de corrupción

El exasesor de Olmedo López, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), contará todo lo que sabe sobre contratos irregulares que tocan desde la compra de carrotanques hasta el negocio de licores en Nariño y la reconstrucción de Mocoa.

Redacción Judicial
25 de septiembre de 2025 - 06:37 p. m.
Defensa del exasesor de Olmedo López, Pedro Rodríguez Melo, pidió ante el juzgado 72 con control de garantía prisión domiciliaria.
Foto: Archivo Particular
Un giro clave en los procesos por corrupción que rodean a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se conoció en Bogotá: Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la entidad, se convirtió en testigo de cargo dentro de varias investigaciones que incluyen el direccionamiento irregular de contratos de licores en Nariño y el proyecto de reconstrucción de Mocoa (Putumayo).

La decisión fue adoptada por una jueza penal de control de garantías, quien avaló el principio de oportunidad suscrito entre Rodríguez Melo y la Fiscalía General de la Nación. Con esta medida se suspende la acción penal en su contra por un año, mientras el procesado colabora entregando información y evidencias en contra de 13 personas investigadas en cinco radicados distintos.

Rodríguez Melo, condenado previamente a 4 años, 10 meses y 19 días de prisión por concierto para delinquir y peculado por apropiación, aceptó colaborar con la justicia a cambio de beneficios judiciales. Su testimonio será clave en procesos que indagan la apropiación de recursos y contratación irregular en la UNGRD, la adjudicación del negocio de licores en la Gobernación de Nariño, y las presuntas anomalías en el plan de reconstrucción de Mocoa tras la tragedia de 2017.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

