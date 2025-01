Caso Ungrd: Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, seguirá en prisión

Exconsejera presidencial para las regiones Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, y la más alta ficha del gobierno de Gustavo Petro en ir a la cárcel por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), debe seguir en prisión. Así lo determinó este viernes 24 de enero la jueza 21 de Conocimiento de Bogotá, quien resolvió la apelación de la defensa de la exfuncionaria, confirmando la decisión de primera instancia.

Le exconsejera, que fue imputada por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, se encuentra detenida en la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá, y de acuerdo con la decisión del juzgado, la exfuncionaria debe permanecer allí mientras avanzan las investigaciones y también debido a cuestiones de seguridad, pues ella misma ha señalado que quieren silenciarla.

“Confirmar la decisión recurrida teniendo en cuenta que tal y como se analizó en la primera instancia, los elementos de prueba que trajo la Fiscalía permiten demostrar la inferencia razonable de la participación de Sandra Ortiz en el delito investigado”, señaló la togada.

La diligencia, que duró cerca de una hora mientras la togada realizaba un recuento de los hechos, terminó sobre las 3:20 de la tarde. Durante esa mención de eventos, la jueza recordó la presunta participación de Ortiz Nova en el entramado corrupto, y volvió a poner sobre la mesa lo que se ha dicho en pasadas diligencias: que ella fue la “mensajera” para llevar $3.000 millones en efectivo a Iván Name Vásquez, expresidente del Senado.

Ese dinero, según le dijeron a las autoridades judiciales Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, quien fuese su mano derecha al interior de la entidad, sería para que el legislador favoreciera los proyectos del Ejecutivo en el Congreso. Esos hechos son materia de investigación, a su vez, por parte de la Corte Suprema de Justicia, la cual ya escuchó al senador Name, quien reitera su inocencia.

El alto tribunal también escuchó a la hija del expresidente del Senado: María Clara Name Ramírez. El motivo del llamado de la Corte a Name Ramírez se debe a que, según las pesquisas del caso de la Unidad, el dinero presuntamente fraudulento que habría llegado a los bolsillos del parlamentario, habría sido utilizado para financiar la campaña de su hija al Concejo de Bogotá, hechos que ella también ha negado.

De hecho, según el ente investigador, en un principio se habría pactado una entrega de contratos por $60.000 millones para Name Vásquez y otros por $10.000 millones para Andrés Calle Aguas, quien para el momento se desempeñaba como presidente de la Cámara de Representantes. Sin embargo, estos convenios, que habría pedido entregar Carlos Ramón González, nunca se firmaron, por lo que, al parecer, se acordó la entrega de un soborno de $3.000 millones para el primero y de $1.000 millones para el segundo.

Sandra Ortiz habló desde su lugar de detención

La exfuncionaria del gobierno Petro habló desde la Escuela de Carabineros de la Policía, donde permanece detenida, en una entrevista concedida a Noticias Caracol. Ortiz Nova mencionó que su vida corre peligro, no negó ni confirmó haber ido al apartamento del senador Name Vásquez y también señaló que ella solo seguía órdenes del gobierno.

“Hay una verdad que le quiero contar al país, pero no tengo las garantías”. Así mismo, aseguró al noticiero que ha sido víctima de dos atentados por parte “de gente muy poderosa”; hechos que ya denunció ante las autoridades. A reglón seguido, señaló que hay personas interesadas en que no entregue la información que conoce sobre el caso de corrupción más sonado del gobierno actual, que ya ha salpicado a dos miembros del gabinete del presidente Petro, al menos nueve congresistas y funcionarios del alto gobierno.

“Al principal testigo lo asesinaron. Él me acompañó en todo. Es una persona que asesinaron”, señaló Ortiz en la entrevista. Aunque se negó a entregar el nombre de la persona a la que se refería, todo indica que hacía referencia a Juan Sebastián Aguilar, más conocido como Pedro Pechuga o Pedro Aguilar. No obstante, no es claro si el homicidio de Aguilar esté relacionado con el caso de la Ungrd.

“Jamás a Olmedo le pedí un favor de absolutamente nada. Jamás. Podemos mirar mi historial en mis redes sociales, que todas las reuniones que yo tuve con Olmedo fueron de temas laborales. Incluso, todas las fotos que han salido con Olmedo, yo misma las publiqué en redes sociales todo el tiempo”, le dijo Ortiz al noticiero sobre sus contactos con el exdirector de la Unidad encargada de atender desastres.

Además, la exfuncionaria aseguró que hay personas que actualmente permanecen en el Ejecutivo que quieren perjudicarla a través de un “complot” en su contra. “Cuando hablábamos de complot, hay una persona muy cercana al presidente. Y sí, es una mujer”, señaló Ortiz. Aseguró que en 2023 empezaron las discusiones porque esa mujer, de quien no quiso revelar el nombre, tendría un familiar que “le ofreció a unos empresarios el cargo de la Ungrd”, por $12.000 millones.

