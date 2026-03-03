Caso Ungrd: Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, llamados a declarar contra Name y Calle

Congresistas Iván Name (Alianza Verde) y Andrés Calle (Partido Liberal). Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los expresidentes del Senado, Iván Name; y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle; seguirán en prisión mientras avanza el juicio en su contra, por su presunta participación en el escándalo de corrupción a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición de libertad de los excongresistas y ordenó practicar nuevas pruebas en contra de los dos políticos, dentro de las que se incluyen los testimonios de dos fichas claves: Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones; y el prófugo Carlos Ramón González, exdirector de Departamento Administrativo de la Presidencia.

La decisión resalta que son ellos dos quienes podrán dar información clave sobre la supuesta entrega de COP 3.000 millones a Name y COP 1.000 millones a Calle para favorecer iniciativas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Dentro de los llamados a declarar en el juicio en contra de los políticos también está Olmedo López, exdirector de la Ungrd.

De cuerdo con el documento de la Sala, Olmedo López deberá detallar todo lo relacionado con la orden de adquirir en 2023 carrotanques para La Guajira. Eso quiere decir, que deberá explicarquién autorizó la compra, si el sobrecosto del contrato lo ordenó él o alguien más y si hizo algún otro contrato para cubrir los supuestos pagos hechos a Name y Calle.

También tendrá que hablar sobre la coordinación que supuestamente tuvo con Sandra Ortiz para entregar el dinero a los congresistas. Asimismo, fue llamado a declarar Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd. Su testimonio, dice la Sala, no ha sido completamente esuchado, pues estaba negociando beneficios en su caso con la Fiscalía.

Se espera que de detalles sobre la presunta operación en criptomonedas que habría hecho para mover los COP 1.000 millones que supuestamente entregó a Calle en Montería. Igualmente, le pedirán detalles sobre cómo habría sido la entregad de dinero a Name en octubre de 2023, que se habría hecho con Sandra Ortiz.

Dentro del listado de personas llamadas a declarar en el juicio están Juan David García, asistente de Andrés Calle; las personas que hicieron el contrato de los carrotanques; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; la ministra del Trabajo de la época, Gloria Inés Ramírez. Estos últimos tendrán que dar más información sobre el trámite de las reformas a la salud y la pensional en el Congreso.

Por su parte, Sandra Ortiz tendrá que declarar sobre todo lo relacionado con la supuesta entrega de dinero a los congresistas. En el caso de Carlos Ramón González, el alfil de Petro deberá ampliar su testimonio como supuesto líder del entramado, según López y Pinilla.

“Deberá pronunciarse respecto a si existieron otros encuentros en los que se tratara lo relacionado con los hechos objeto de este juzgamiento y sobre la supuesta organización compuesta por altos funcionarios, denominada ‘cónclave’ por López Martínez, que se encargó de coordinar una operación delictiva para influir en el legislativo en favor del Gobierno Nacional y sus iniciativas”, se lee en el documento de la Sala.

Igualmente, reza que “debe resaltarse que, dada la conocida calidad de acusado de González Merchán, y como quiera que los temas propuestos por el Ministerio Público lo pueden incriminar, el testimonio solo será recepcionado en caso de que se renuncie expresamente a su derecho a guardar silencio y siempre en presencia del abogado defensor”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.