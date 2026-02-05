Nuevas amenazas contra Olmedo López en caso Ungrd: alertan riesgo para su familia y defensa

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Foto: UNGRD

Olmedo López, uno de los principales implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungre), fue nuevamente amenazado de muerte, al igual que su familia y su equipo de defensa. La información fue confirmada por el abogado del exdirector, José Moreno.

De acuerdo con Moreno, las intimidaciones no se limitan al exfuncionario, quien permanece recluido en una guarnición militar desde 2024, sino que también se extienden a su entorno cercano y a su defensa. “Las amenazas que le han llegado no solamente a él, sino a su familia y a su equipo jurídico, vamos a ponerlas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”, señaló Moreno.

El abogado anunció que solicitará el refuerzo de las medidas de seguridad. “Solicitamos garantías por parte del centro de reclusión y por parte de la Fiscalía General de la Nación”, afirmó, al precisar que las denuncias formales serán presentadas la próxima semana.

Moreno también expresó su preocupación por las demoras en la aprobación del preacuerdo suscrito con la Fiscalía, al advertir que esta situación podría afectar la colaboración de su cliente con la justicia. “Tenemos una gran preocupación, y es que no se ha avanzado en la aprobación del preacuerdo de Olmedo López, y esto lo deja en una grave incertidumbre jurídica, toda vez que podría caerse la colaboración si el preacuerdo no se aprueba por parte del Tribunal de Bogotá”, sostuvo el defensor.

