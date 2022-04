Caso Uribe: Corte Constitucional ratificó calidad de imputado del expresidente

La Fiscalía pidió la preclusión en el caso contra Uribe. Un juez podría aceptar esa solicitud y ordenar que el expediente siga en abril de 2022. / AP Foto: Ivan Valencia

En una votación unánime, 9-0, la Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó la condición de imputado de Álvaro Uribe Vélez, en el caso que se lleva en su contra por presunta manipulación de testigos. Los magistrados consideraron que la petición de nulidad que presentó el expresidente era improcedente, por lo cual, como lo habían manifestado meses atrás, deberá seguir el proceso penal en su contra, en condición de imputado.

El caso Uribe llegó a la Corte Constitucional porque su abogado, Jaime Granados, interpuso una acción de tutela aduciendo que no se podía equiparar la imputación de cargos a la indagatoria que rindió el exsenador ante la Corte Suprema de Justicia. El expediente que empezó en el alto tribunal, bajo la Ley 600 del 2000, pasó a manos de la Fiscalía, regida bajo la Ley 906 del 2004, una vez Uribe renunció a su curul en el Congreso porque consideró que no había garantías para enfrentar su proceso. Así, lo que Uribe buscaba con la tutela es que no se acreditara su calidad de imputado ante la Fiscalía. La mayoría de la Corte no estuvo de acuerdo y estipuló que la imputación podía equipararse a la indagatoria.

En pocas palabras, Granados pedía que se le respetara el derecho al debido proceso al exsenador porque, en su caso, según él, presentaron irregularidades previa y durante la discusión de los magistrados de la Sala Plena. Uribe y su defensa hacen referencia a varios episodios de filtración de información que se dio cuando estaban discutiendo la ponencia. Fue tan grave la situación que fuentes cercanas a la Corte explicaron que alguno de los nueve magistrados estaba transmitiendo en vivo y en directo la discusión, algo ilegal pues se trata de reuniones reservadas. La solución que tomó la Sala Plena fue reunirse en el Palacio de Justicia sin ningún aparato electrónico que les permitiera tener contacto con el exterior.

Noticia en desarrollo...

