Caso Uribe EN VIVO: Tribunal Superior de Bogotá emite fallo de segunda instancia

Tres meses después de que el Tribunal Superior de Bogotá recibiera la apelación de Álvaro Uribe Vélez y sus abogados al fallo de primera instancia con el que fue declarado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, los magistrados de la Sala Penal darán a conocer este 21 de octubre la decisión sobre la culpabilidad o inocencia del expresidente.

El pasado 28 de julio, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda había emitido el fallo de primera instancia contra el líder natural del Centro Democrático. En esa primera decisión, la togada halló razones, pruebas y argumentos suficientes para declararlo culpable. Para ella, Uribe Vélez fue el “articulador” y “determinador” de una red criminal que buscaba sobornar a testigos para torcer sus declaraciones sobre vínculos del expresidente con paramilitares.

Uribe Vélez apeló a la decisión argumentando que se trató de un fallo político. Desde el primer momento cuestionó públicamente los argumentos de la jueza Heredia. “Mintió la Fiscalía. Este fallo está soportado en el ánimo político de afectar a un dirigente de oposición. El fallo me trata de urdidor de mentiras, sin detenerse en lo que ha sido mi recorrido en la vida pública colombiana”, dijo Uribe Vélez durante su apelación oral a la sentencia.

En su decisión de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá y los magistrados de su Sala Penal (Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo) confirmará, modificará anulará la decisión de la jueza Heredia.

Hacia las 8:00 a.m. los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con la presentación de las partes, dieron inicio a la audiencia en la que se conocerá su decisión de segunda instancia sobre el caso de Álvaro Uribe Vélez, condenado en julio de este año por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

