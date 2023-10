Caso Uribe: Fiscalía cambia al fiscal para definir si el expresidente va a juicio

Con este cambio, la Fiscalía de Francisco Barbosa le ha entregado el expediente contra Uribe Vélez a tres fiscales diferentes. Foto: Archivo Particular

Se repite la historia. Luego del tercer fracaso de la administración de Francisco Barbosa por cerrar el expediente en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía reasignó el caso y se lo entregó a un nuevo fiscal: Andrés Palencia Fajardo. Esta es la segunda vez que el ente investigador cambia de líder de la investigación, tras serios reproches que ha hecho la justicia a la calidad de las pesquisas que ha desarrollado la Fiscalía.

(En contexto: El Espectador le explica: ¿En qué va el caso Uribe y el por qué hay promesa de decisión clave?)

Con esta decisión, el nuevo fiscal tendrá la tarea de definir si llama a juicio al expresidente, por los delitos de soborno y fraude, o si, por el contrario, hace lo que hicieron sus dos colegas: pedir le cierre de la investigación, pese a que ya cinco jueces (dos juezas y tres magistrados) dijeron que hay elementos suficientes para acusar a Uribe Vélez.

(Le puede interesar: Caso Uribe: Tribunal rajó el trabajo de la Fiscalía. ¿Qué le dijo?)

El nuevo fiscal hereda una investigación fallida de dos fiscales claves de la administración Barbosa: Gabriel Jaimes Durán, coordinador delegado de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia (el tercer cargo con más poder dentro de la entidad); y de Francisco Javier Cárdenas, cercano a Jaimes Durán y quien fue duramente criticado por el Tribunal Superior de Bogotá, que en días pasados rechazó su solicitud de cerrar el expediente.

En su decisión, el magistrado Guzmán concluyó que la Fiscalía no logró demostrar que el expresidente no cometió ninguno de los delitos por los que es investigado, pero además, y como lo han dicho los jueces en las audiencias de preclusión pasadas, no recaudó las pruebas necesarias para pedir el archivo del caso y no tuvo en cuenta algunas pruebas que recopiló la Corte Suprema de Justicia.

Lea: “Lo que corresponde es que el fiscal Barbosa deje su estrategia dilatoria”: Cepeda

El fiscal Andrés Palencia Fajardo, según se ha conocido, tiene a su cargo procesos como el del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David Zuluaga, por supuestamente recibir ilegalmente más de 3.000 millones de pesos por parte de la constructora brasileña Odebrecht. En su trayectoria en la entidad reposa que fue fiscal titular de la seccional del departamento del Cesar, entre otros cargos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.