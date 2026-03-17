Caso Zulma Guzmán: Fiscalía investiga otro posible envenenamiento con talio a su excuñada

Caso Zulma Guzmán: Fiscalía investiga otro posible envenenamiento con talio a un familiar. Foto: Archivo Particular

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El caso de Zulma Guzmán, la mujer señalada de presuntamente envenenar a dos niñas con talio en Bogotá, se sigue moviendo. La Fiscalía General de la Nación señaló que hay nuevas pruebas sobre otro posible envenenamiento con talio a uno de sus familiares. Fuentes cercanas al caso le dijeron a El Espectador que se trataría de su excuñada, hermana del exesposo de Guzmán.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, entregó detalles sobre este nuevo capítulo en la investigación durante la rendición de cuentas de la entidad realizada este martes, 17 de marzo. Según informó la fiscal Camargo, el equipo de investigadores del caso de Zulma Guzmán encontró que lo sucedido con las frambuesas envenenadas no sería un caso aislado.

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“Tenemos evidencia de otro caso de aproximadamente un año que involucra a una familiar de la señora Zulma. Tenemos el mismo método de envenenamiento. El grupo de investigación ha encontrado evidencia científica que corroboraría un episodio de envenenamiento similar”, señaló la fiscal Camargo, quien agregó que se podría esta ante un tema de asesinato serial.

La información se conoció luego de que el Ministerio de Justicia enviara una carta al Reino Unido para agilizar la extradición de Guzmán. Sobre este trámite, la fiscal explicó que hasta el momento se han realizado todos los trámites con el gobierno de Gran Bretaña. Sin embargo, señaló que ese gobierno es especialmente cuidadoso en el examen de las condiciones de reclusión que tendría Guzmán al llegar a Colombia.

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“Por eso se ha ofrecido que la reclusión por parte del Ministerio se hiciese en un sitio adecuado en La Picota. Las condiciones carcelarias no solo para la señora Zulma, sino para cualquier privado la libertad es necesario que se mejoren. Ese estándar de prisiones que nosotros tenemos es un estándar realmente intolerable”, dijo Camargo.

La fiscal detalló que el tema es de prioridad máxima puesto que la extradición de Zulma Guzmán podría dilatarse por falta de garantías en el sistema penitenciario. “Se va a hacer una visita también asistida por las autoridades del Reino Unido para verificar las condiciones tanto en La Picota como en El Buen Pastor (Bogotá)”, agregó.

La misiva del Ministerio de Justicia sobre la extradición de Guzmán

Según la carta del ministro Jorge Iván Cuervo, el objetivo de esta solicitud es evitar “escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes”. La cartera también señaló que la comparecencia de Zulma Guzmán en Colombia resulta “esencial” para garantizar los derechos de las víctimas, en un caso que, según el Ministerio, es de “especial relevancia”.

Además, el ministro indicó que el Estado colombiano tiene previstas las garantías para la seguridad y la protección de la vida e integridad de la mujer.

Desde el hallazgo de Zulma Guzmán en el río Támesis, el pasado 17 de diciembre de 2025, y su detención mediante circular roja de Interpol, las autoridades colombianas están a la espera de la extradición de la mujer, con el objetivo de evitar la impunidad y esclarecer los hechos relacionados con el envenenamiento con frambuesas. Sin embargo, la Fiscalía ha dicho que, según el sistema judicial inglés, el trámite de extradición podría tardar hasta dos años.

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