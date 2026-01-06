Cinco patrulleros de Policía fueron secuestrados en Catatumbo cuando regresaban de permiso

Al parecer, integrantes del Eln obligaron a los pasajeros a descender de un vehículo y al revisar los celulares lograron identificar a los cinco policías. Foto: El Espectador

Cinco uniformados de la Policía Nacional fueron secuestrados este martes 6 de enero de 2026 en zona rural del municipio de Tibú, (Norte de Santander). El acto fue atribuido a miembros del Eln que operan en la región del Catatumbo.

El departamento de Policía Norte de Santander confirmó que los cinco uniformados, en el grado de patrullero, fueron plagiados mientras se movilizaban como pasajeros en un bus de servicio público, en el sector conocido como La Llana.

“Los cinco policías se encontraban de regreso de su turno navideño destinado por la institución para compartir con su familia, cuando fueron interceptados por sujetos armados, quienes los obligaron a descender del automotor y posteriormente los llevaron con rumbo desconocido”, señaló la institución.

La Policía advirtió que este hecho, en el que los uniformados se desplazaban de civil y no portaban armas, constituye una vulneración “de manera flagrante a los derechos humanos y la dignidad de estos seres humanos”.

Durante el retén ilegal, los integrantes del grupo armado obligaron a los pasajeros a descender del vehículo y al revisar los celulares lograron identificar a los cinco policías, quienes fueron retenidos y sacados del lugar por los hombres armados.

Las autoridades informaron que, una vez conocido el hecho, la Policía, en articulación con las Fuerzas Militares y los organismos judiciales, desplegaron un operativo especial de búsqueda y verificación para dar con el paradero de los uniformados y lograr su pronta liberación.

De igual manera, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que permita avanzar en su ubicación, a través de la línea 123 o de la línea contra el crimen 314 358 7212. “La institución rechaza de manera contundente este acto criminal, y hace un llamado a los responsables para que respeten la vida y la libertad de los policías”, declararon.

