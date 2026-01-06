“No existe el delito de opinión”: congresistas sobre denuncia del ministro de Justicia Foto: Archivo Particular

Entre los congresistas denunciados por el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, están María Fernanda Cabal, Jota Pe Hernández, Miguel Polo Polo y Lina Garrido. Esto dijeron.

El ministro encargado de Justica, Andrés Idárraga, interpuso este martes 6 de enero una denuncia, en la Corte suprema de Justicia, contra varios congresistas acusándolos de haber incentivado una intervención militar estadounidense, en medio del tenso ambiente político generado tras la captura de Nicolás Maduro y de las amenazas por parte del mandatario Donald Trump al presidente Gustavo Petro.

Tras las manifestaciones de Trump sobre una posible invasión a Colombia, los sectores políticos reaccionaron. Sin embargo, según lo indicado en la denuncia, la reacción de María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo, Jhonatan Ferney Pulido Hernández (JP) y Lina Garrido sobrepasan el límite de la opinión ya que “incluyen exhortaciones que podrían calificarse como un llamado a invasiones, lo cual se aleja de la simple, opinión política para entrar en el ámbito de la promoción de hostilidades contra la patria”, se lee en la denuncia.

Los congresistas salieron en respuesta a las acciones del ministro Idárraga. En un primer momento la Senadora María Fernanda Cabal aseguró que “no existe el delito de opinión”, afirmando que la denuncia era otro de los mecanismos del oficialismo para “silenciar a la oposición a través del aparato judicial”.

Por la misma línea, el senador Jota Pe Hernández dijo a W Radio que “el Gobierno de los Estados Unidos tiene que investigar a fondo si Gustavo Petro tiene alguna relación con el régimen de Nicolás Maduro”, afirmando que envió un oficio al secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, pidiendo puntualmente que se ponga el foco sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro. “Si Gustavo Petro es culpable [...] por su puesto tiene que ser capturado y llevado ante la justicia norteamericana. Es uno de mis sueños y mis deseos”, sostuvo el senador.

Por su parte, la representante Lina Garrido, quién en la noche del lunes interpuso una denuncia en la Fiscalía contra el ministro Antonio Sanguino por el anuncio que había hecho afirmando que la denunciaría por las mismas razones que expuso el ministro de Justicia, expresó en su cuenta de X: “Los verdaderos traidores: el narcocriminal Nicolás Maduro entregaba poderosas armas a los grupos criminales de Colombia, que ayudaron a Gustavo Petro a llegar al poder, a cambio de coca”.

Por su parte, el senador Miguel Polo Polo, afirmó: “¿Que nos denuncian? Vea… una más, una menos. [...] Defienden al régimen dictatorial de Maduro, hacen negocios y transacciones con su narco-Estado y, cuando allá se roban las elecciones, salen a hablar de ‘autodeterminación de los pueblos’ y de que ‘no hay que meterse’. Defienden a Maduro y a Diosdado sin pudor alguno".

Por su parte, el Ministro del Trabajo ratifica que continuará con la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas mencionados por los delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria.

