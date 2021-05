Ciro Guerra exige US$ 917.000 a periodistas que publicaron de sus presuntos abusos

El cineasta Ciro Guerra presentó una demanda por casi un millón de dólares contra las periodistas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde Londoño, quienes lo denunciaron en una publicación por ocho presuntos casos de abuso o acoso sexual. En la actualización del reportaje, las mujeres alertan de otro posible episodio.

El cineasta Ciro Guerra, conocido por su nominación a los premios Oscar en 2016 como director de la película El Abrazo de la Serpiente, espera recibir una indemnización por US$917.00 dólares -casi $3.392 millones al cambio de hoy- de los bolsillos de las periodistas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño. Así lo plasmó en una reciente demanda ante el Juzgado 47 Civil de Bogotá, con la cual pretende recibir una compensación tras ser denunciado periodísticamente, el 24 de junio de 2020, por ocho presuntos casos de acoso y abuso sexual en festivales de cine nacionales e internacionales.

En contexto: Periodistas que denunciaron a Ciro Guerra de acoso sexual deberán ajustar su artículo

Las constantes confrontaciones judiciales entre Guerra y las periodistas fundadoras de la revista digital Volcánicas nacen de la publicación del reportaje “Ocho denuncias de acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra”, el cual fue rectificado, hoy 12 de mayo, por orden del Tribunal Superior de Bogotá. En la pieza quedaron transcritas las denuncias anónimas de ocho mujeres, quienes habrían sufrido similares episodios de violencia sexual en festivales como el de Cartagena e incluso el de Cannes, en Francia. Además, Ruiz-Navarro y Londoño agregaron un espacio de denuncia pública, señalando que más mujeres podrían ser víctimas del reconocido director.

Honra. Bueno nombre. Reputación. Y presunción de inocencia. Esas serían los derechos de Ciro Guerra que ambas periodistas habrían vulnerado con la presentación de su reportaje, que luego fue replicado por los principales medios de comunicación del país. La representación de Guerra alegó que lo han marginado de millonarios contratos y, por tal razón, las periodistas deberían indemnizarlo. Solicita US$750 mil por la desvinculación de un proyecto que tenía como nombre preventivo “Yuba”, con la productora Entertaiment One. También US$ 125 mil por la caída del proyecto “Cortés y Moctezuma” en la plataforma Amazon.

Asimismo, la productora Ciudad Lunar reclama por daño emergente un total de $158 millones (unos US$ 42.000 a hoy). “Los proyectos que realiza Ciudad Latina están vinculados en su mayoría con la actividad del señor Ciro Alfonso Guerra e Isabel Cristina Gallegos en la industria del cine, por lo cual las afirmaciones realizadas en contra del señor Ciro Guerra han afectado también el desempeño normal de la compañía, ya que a partir de ello se han generado afectaciones tanto en relación con la venta de las películas ya producidas, así como en la estabilidad de los proyectos futuros que ya se encontraban en etapa de negociación”, quedó plasmado en la demanda.

En contexto: Siete mujeres denuncian al cineasta Ciro Guerra de acoso y una más de abuso sexual

Y no solo eso. Los representantes legales de Ciro Guerra esperan que el Juzgado 47 Civil de Bogotá retire la publicación que todavía está colgada en la página web de Volcánicas. Y en dado caso de que el despacho judicial considere lo contrario, se ordene rectificarlo, tal como lo ordenó el pasado 3 de mayo el Tribunal Superior de Bogotá luego de decidir sobre una de las acciones de tutela que Guerra ha radicado. El cineasta exige que el resultado de la petición quede publicado en el portal de ambas periodistas y que se “abstengan” de subir contenido similar.

Antecedentes: El lío jurídico que desataron las denuncias de acoso contra Ciro Guerra

“Lo único que puedo decir es que las periodistas se van a defender en el proceso, van a demostrar que no han causado ningún daño y que si hay un daño no es atribuible a ellas, si no a las conductas que van a quedar acreditadas del señor Guerra y el periodismo juicioso que hicieron ellas también. Hoy a las 12:00 p.m. sale el articulo reformulado, que trae muchísima más evidencia sobre cada uno de los casos como lo solicitó el Tribunal Superior de Bogotá”, explicó en diálogo con El Espectador la abogada Ana Bejarano, representante de Ruiz-Navarro y Londoño.

En diálogos anteriores la periodista Catalina Ruiz-Navarro le dijo a este diario que las ocho denuncias están debidamente respaldadas. “Tenemos chats, tenemos mails, tenemos notas de voz, tenemos mínimo un testigo por cada caso que coincide con las víctimas”, dijo. En palabras de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), el reportaje de ambas comunicadoras es “extenso, detallado e incorpora los más altos estándares de rigurosidad periodística”. Por otro lado, Carolina Giraldo, de la Red Jurídica Feminista, explicó que “la Fiscalía debería empezar es a preocuparse por qué es lo que pasa para que las mujeres no tengan confianza en denunciar, sino que tengan que acudir a medios de comunicación”.

Sin embargo, los representantes de Guerra acusan a Ruiz-Navarro y a Londoño por incluir en su pieza opiniones “sin sustento”. “El reportaje también contiene la valoración que de tales hechos es realizada por las autoras de la publicación, quienes luego de su descripción entran a calificarlos concluyendo que son constitutivos de las conductas de acoso y abuso sexual, afirmando tanto su real y definitiva ocurrencia como la responsabilidad dentro de los mismos del señor Ciro Guerra, de quien indican hizo uso de su posición profesional como cineasta, para incurrir en las faltas indicadas mediante intimidación y ejercicio abusivo de su poder”, plasmaron en la demanda.

Agregan que las periodistas habrían trabado una carrera profesional que estaba en ascenso y que intentaron, por todos los medios posibles, amplificar el contenido del reportaje. Señalaron que Catalina Ruiz-Navarro hizo una ronda de medios por Semana, El Tiempo, La Silla Vacía, Blu Radio y Las Igualadas de El Espectador, exponiendo afirmaciones que no tienen sustento en decisiones judiciales y que no han sido denunciadas por las mismas presuntas víctimas. Incluso los abogados alegan que Amazon sacó del proyecto a los participantes de “Cortés y Moctezuma”, sin siquiera mencionar a Guerra en el comunicado oficial -era el director-.

Lea también: Citaron a interrogatorio a las periodistas que revelaron supuestos acosos de Ciro Guerra

“La imagen de Ciro Guerra dentro de la industria del Cine ha tenido una grave afectación a partir de las declaraciones de las periodistas, al punto de que varias agencias que adelantaban conversaciones con él para servir como los manejadores de su carrera en Hollywood, y que venían manifestando su interés en ello atendiendo al crecimiento exponencial de su carrera a partir de la nominación obtenida a los premios Oscar, desde el momento de la publicación del artículo suspendieron todo contacto con el demandante y su equipo de trabajo”, concluyen en el documento de 72 páginas.

Y mientras periodistas como Yolanda Ruiz solicitan pronunciamiento de la Flip, el portal feminista Volcánicas lanzó al medio día de hoy el reportaje “Nueve denuncias por acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra”, en respuesta a la rectificación ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá. El nuevo texto fue editado por el periodista Daniel Coronell y añade un nuevo caso por presunto abuso sexual acusado a Ciro Guerra. El reportaje cuenta con las respuestas de las mujeres contactadas sobre la rectificación del texto. Así tomó la decisión judicial Eliana*:

“Sabemos que hay más víctimas, conocemos a algunas de ellas, sabemos de gente que conoce otras con historias similares a las nuestras. El problema es que el miedo sigue pesando más que las ganas de denunciar. De todas maneras, creo que ya es mucho lo que a las actrices y mujeres de la grabación nos ha beneficiado esta denuncia, siento en el set mucho más respeto y cuidado para con todas nosotras, así sea por miedo a ser denunciados. Yo me siento más segura”, explicó Eliana*, cuyo nombre fue protegido por petición suya. De hecho, según Catalina Ruiz-Navarro, sus fuentes no han interpuesto denuncia penal por miedo a ser revictimizadas.

Voz de Catalina Ruiz-Navarro: El “método Ciro Guerra”

Por otro lado, en curso está una investigación penal en contra de las periodistas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño. Ambas fueron citadas el pasado 9 de septiembre a interrogatorio por la Fiscalía 292 de la Casa de Justicia de Kennedy, luego de que Guerra las denunciara por el delito de calumnia. Las periodistas se abstuvieron de asistir a la diligencia, pues consideran que toda la información está en la página web de Volcánicas. “No queremos ponernos en una situación que pueda exponer a las fuentes porque, para nosotras, lo más importante, es el derecho a proteger a nuestras fuentes”, dijo Catalina Ruiz-Navarro. Está pendiente que la Fiscalía decida si llama a las periodistas a imputación de cargos o si archiva el asunto.

En la nueva entrega se destaca el testimonio de Diana*, quien habría sido acosada en un café de París (Francia), en 2017. “Ambos estábamos sobrios y de un momento a otro él pegó aún más su silla a la mía y quedamos completamente pegados. Yo en ese momento leí la situación en mi mente y me puse tensa, trataba de entender bien qué estaba pasando, y ahí el man hizo la típica movida de comedia romántica de subir la mano y ponérmela en el hombro. Había una pared al lado mío, entonces yo quedé entre él y la pared, y justo ahí la otra mano me la mandó a la parte de arriba de la pierna”, señaló Diana*.

De acuerdo con la mujer, quien pidió cambiar su nombre para proteger su intimidad, Ciro Guerra habría intentado tomarla por la cabeza e intentar besarla. Relató que el cineasta, quien recién se había separado, le dijo que estaba “entusado” y que siempre había querido tener una relación con ella. Diana* cuenta que Guerra la siguió durante minutos en el metro de Paris, insistiéndole en que “fueran a su hotel”. Esa misma noche, como probaron en Volcánicas, el director le envió un mensaje a Diana* por correo como si nada hubiera pasado, lo cual rectifica que “sí estuvo en París y que, en efecto, como lo narra ella en su testimonio, sí se vió con Diana”, agregaron las periodistas.