Civil resultó herido en medio de tiroteo en retén ilegal en Catatumbo

Según las autoridades, los hechos se presentaron en medio de operaciones ofensivas adelantadas por las unidades militares en la región de Catatumbo. (Imagen de referencia). Foto: EFE - Ana Inés Vega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ejército confirmó que un civil resultó herido durante un tiroteo registrado en el sector de La Silla, zona rural del municipio de Tibú (Norte de Santander). El hecho se dio luego de que tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, adscritas a la Segunda División, neutralizaran un retén ilegal que hombres armados pretendían instalar sobre un eje vial del Catatumbo.

Según información oficial, los hechos se presentaron en medio de operaciones ofensivas adelantadas por las unidades militares en la región. Los hombres armados se movilizaban en una camioneta, vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaban armas de fuego. “Al percatarse de la presencia de las tropas dispararon indiscriminadamente contra la población y las unidades”, informó la institución.

Lea: Defensoría alerta sobre el desplazamiento de 130 nuevas familias desde el Catatumbo

En medio del ataque, un civil resultó lesionado. De acuerdo con el Ejército, enfermeros de combate le brindaron atención prioritaria y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Hasta ahora las autoridades no han atribuido el hecho a ningún grupo, aunque en la zona operan miembros del Eln y de las disidencias de las Farc.

“Gracias a la oportuna reacción de los hombres de la Fuerza de Tarea Vulcano que adelantan operaciones ofensivas en la región del Catatumbo, en las últimas horas fue posible neutralizar un retén ilegal que individuos armados pretendían establecer en el eje vial sector conocido como La Silla”, declaró el coronel Wendell Fernández Porras, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano.

Relacionado: Catatumbo bajo fuego: enfrentamientos de Eln y disidencias de las Farc amenazan la seguridad

Tras el hecho, las autoridades reforzaron la presencia institucional en el sector con el objetivo de ubicar a los responsables de este ataque. El Ejército aseguró que mantendrá “presencia de forma sostenida con nuestras unidades para evitar que se afecte la libre movilidad de los habitantes del Catatumbo”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.