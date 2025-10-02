Claves para entender las últimas movidas en la investigación contra Nicolás Petro

La Fiscalía y la Procuraduría tienen procesos penales y disciplinarios en contra de Nicolás Petro Burgos, por las movidas que rodean el incremento de su patrimonio. Foto: El Espectador

Dos años y siete meses sonando en la opinión pública. Cuatro delitos en el ojo de la justicia. Una imputación penal concretada y otra en la cuerda floja. Nueve audiencias aplazadas. Un pliego de cargos abierto en la Procuraduría. Dos fiscales con el expediente en sus manos. Y cuatro abogados al frente del caso, tres de los cuales renunciaron a mitad de camino.

Esos son algunos de los elementos que resumen lo que ha sucedido entre el 3 de marzo de 2023 y el 1 de octubre de 2025 en la investigación que adelanta la Fiscalía en contra de Nicolás...