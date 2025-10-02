Logo El Espectador
Judicial
Claves para entender las últimas movidas en la investigación contra Nicolás Petro

Una audiencia suspendida, dos nuevos delitos y la apertura de una investigación disciplinaria hacen parte de los detalles recientes del caso que siguen las autoridades en contra del hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Con un recurso judicial, el exdiputado de la Asamblea del Atlántico logró aplazar la última imputación en su contra por supuestamente desviar dineros que no le pertenecían y celebrar contratos amañados.

02 de octubre de 2025 - 11:04 a. m.
Foto: El Espectador

Dos años y siete meses sonando en la opinión pública. Cuatro delitos en el ojo de la justicia. Una imputación penal concretada y otra en la cuerda floja. Nueve audiencias aplazadas. Un pliego de cargos abierto en la Procuraduría. Dos fiscales con el expediente en sus manos. Y cuatro abogados al frente del caso, tres de los cuales renunciaron a mitad de camino.

Esos son algunos de los elementos que resumen lo que ha sucedido entre el 3 de marzo de 2023 y el 1 de octubre de 2025 en la investigación que adelanta la Fiscalía en contra de Nicolás...

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
