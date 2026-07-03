Comandante de Fuerzas Militares confirmó muerte de alias “Marlon” tras supuesta reaparición

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, confirmó la muerte de este jefe disidente conocido como alias "Marlon". Foto: Archivo Particular

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Tras las versiones sobre la supuesta reaparición de alias “Marlon” en un video que circuló a través de redes sociales, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, confirmó la muerte de este jefe disidente. En medio de una rueda de prensa, el militar señaló que la pieza audiovisual que se difundió tenía inconsistencias en su contenido, así como alteraciones al tratamiento digital y manipulación de los procesos de edición.

“Esto impide que este material audiovisual se constituya en un elemento probatorio que desvirtúe los resultados de la operación militar. Continuamos informando que este bandido resultó muerto en combate”, señaló el general López.

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Y agregó que las operaciones militares se realizan bajo estrictos protocolos de inteligencia. “Nuestras operaciones se hacen bajo exactitud y podemos garantizar que este sujeto fue dado de baja. El video no es ninguna evidencia y mantendremos las operaciones y el trabajo de inteligencia. Hay un proceso judicial con la Fiscalía que en su momento determinará que este sujeto quedó neutralizado”, apuntó el general.

Sobre el video que circuló en redes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también se había pronunciado en su cuenta en X. “Frente al video que circula en redes sociales sobre la presunta aparición de alias ‘Marlon’, las autoridades competentes ya adelantan las verificaciones necesarias para establecer su autenticidad y las circunstancias en las que pudo haber sido grabado”, dijo el ministro, quien agregó que únicamente informará sobre hechos plenamente confirmados una vez concluyan las verificaciones correspondientes.

El video en el que supuestamente reapareció alias “Marlon”

Las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco” publicaron un video en sus redes sociales en el que pusieron en duda la muerte de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias “Marlon”. En ese documento audiovisual, el jefe guerrillero apareció, aparentemente, en una mesa con un rifle y un computador, acompañado de otro hombre en armas.

Alias “Marlon”, considerado uno de los hombres de más confianza de “Iván Mordisco”, es el hombre señalado como el presunto responsable del atentado en el túnel de Cajibío (Cauca), ocurrido el pasado 25 de abril, en el que murieron 20 civiles y más de 45 resultaron heridos. Tras su presunta muerte, Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen organizado, señaló que su puesto sería ocupado por Jaime Aguilar Ramírez, conocido como alias “Dionisio Rayo”, disidente con más de 40 años en las Farc y señalado como el cerebro detrás del uso de drones para lanzar explosivos.

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