Gobierno aclara proceso con disidencia de “Mendoza” tras decisión del Consejo de Estado

La ZUT para integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano fue autorizada mediante la Resolución 053 de 2026 expedida por el primer mandatario el pasado 25 de febrero. Foto: Richard Alberto León Muñoz

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A través de un comunicado, la delegación de Gobierno en la mesa de negociación con la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano dejó claros los puntos sobre el estado de ese proceso de paz tras una reciente decisión del Consejo de Estado y aseguró que el equipo negociador no tiene ninguna mesa con la Segunda Marquetalia.

El pronunciamiento se da en el contexto de una decisión del Consejo de Estado que suspendió, de manera provisional, el acto administrativo de febrero de 2024 con el que el presidente Gustavo Petro autorizó instalar una mesa de diálogo y adelantar conversaciones de carácter político con el grupo armado Segunda Marquetalia, al mando de alias “Iván Márquez”.

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“Desde el mes de noviembre de 2024, con la agrupación ilegal Segunda Marquetalia no existe ningún contacto o comunicación y menos aún, negociación con ese grupo cuya vocería se encontraba en el señor Iván Márquez”, se lee en el comunicado de la delegación.

El equipo negociador resaltó que las conversaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano quedaron registrada y formalizadas en la Resolución 202 del 9 de julio de 2025. “Este acto administrativo no ha sido objeto de ninguna decisión judicial y por tanto goza de presunción de legalidad”, agregó.

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Así lo explicó Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno en esa mesa de paz, en entrevista con El Espectador: “No estamos en negociación con la Segunda Marquetalia desde noviembre de 2024. El acto administrativo que da origen a nuestras conversaciones (con la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano) fue del 2025. Se trató de una segunda decisión con un grupo con el que ya hemos suscrito varios acuerdos. La suspensión provisional del proceso con la Segunda Marquetalia no tendría porqué afectar nuestro diálogo porque no estamos negociando con Iván Márquez”, dijo.

En el documento, la delegación apuntó los acuerdos que han alcanzado con la Coordinadora Nacional EB en el marco de la negociación. El más reciente fue la creación de la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo a la que ya han ingresado 99 integrantes de ese grupo armado con miras a la ciudadanía plena. Previo a ese proceso, los disidentes hicieron dejación de armas.

“Esta ZUT fue autorizada mediante la Resolución 053 de 2026 expedida por el primer mandatario el pasado 25 de febrero. Este acto administrativo se encuentra vigente. La ZUT creada por decisión de nuestra mesa de diálogos no está cobijada por la decisión del Consejo de Estado”, explicó el equipo.

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