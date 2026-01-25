Combates entre Clan del Golfo y disidencias en Briceño, Antioquia: hay 10 veredas confinadas

Habitantes de al menos 10 veredas del municipio de Briceño están confinados desde hace más de 24 horas, por cuenta de los enfrentamientos armados. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

En la mañana de este domingo 25 de enero se registraron fuertes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá Córdoba” en zona rural del municipio de Briceño (Antioquia). Los habitantes de al menos 10 veredas están confinados en este momento por cuenta del fuego cruzado entre grupos ilegales.

Según la información entregada por las autoridades, los enfrentamientos han afectado a las veredas El Roblal, Gurimán, El Hoyo, Palmichal, La Calera, Pueblo Nuevo, La Mina, La Molina, La América y El Pescado. Campesinos de esos municipios se han visto en la obligación de confinarse en sus viviendas y dos familias ya se desplazaron forzosamente hacia el casco urbano.

Por la gravedad de los enfrentamientos entre ambos grupos armados, las autoridades regionales citaron a un consejo de seguridad extraordinario que inició hacia las 10:00 de la mañana, con el objetivo de tomar medidas y evitar un desplazamiento masivo de población civil. Por ahora se sabe que la fuerza pública no ha podido entrar al municipio de Briceño para tomar el control.

Organizaciones sociales de la región como la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) indicaron que los enfrentamientos iniciaron el sábado 24 de enero y ya completaron 24 horas. Sin embargo, hasta ahora la fuerza pública no ha entrado a retomar el control del territorio. Las autoridades del departamento de Antioquia tampoco se han pronunciado.

William Londoño, secretario de Gobierno del municipio de Briceño, explicó a medios de comunicación que las dificultades para que las autoridades ingresen a la región, especialmente el Ejército, están relacionadas con el alto riesgo que representan las zonas sembradas con minas antipersona en las zonas afectadas por los enfrentamientos entre Clan del Golfo y disidencias.

Los enfrentamientos en el municipio de Briceño se dan solo un día después de que se presentó un fuerte hostigamiento armado contra la base militar Bomboná, ubicada en el municipio de Anorí (Antioquia). El ataque fue atribuido a hombres armados que harían parte del Clan del Golfo y, por fortuna, no dejó civiles ni uniformados heridos.

