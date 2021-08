Comisión de Disciplina investigará posible irregularidad en caso Sara Sofía Galván

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá conocerá la queja disciplinaria que interpuso Arcenio Velandia Sánchez, fiscal 71 Seccional, en contra de la Juez Segunda Penal, por las diligencias adelantadas el pasado viernes en la que dejó en libertad a Carolina Galván y Nilson Díaz, vinculados en la investigación que se surte por la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván que completó más de seis meses sin conocerse de su paradero.

En el documento, el magistrado Julio Sampedro, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial consideró que es competencia de la Seccional Bogotá adelantar las investigaciones tendientes a determinar si la juez pudo incurrir en algún error durante la diligencia que le permitió a la pareja recobrar su libertad pese a estar inmersos en un proceso judicial. La decisión de la delegada de la Rama fue cuestionada por el delegado de la Fiscalía que no escatimó en asegurar que no existió error durante la investigación que se adelantó contra Galván y Díaz.

La investigación que adelantó la Fiscalía quedó en tela de juicio y, el fiscal delegado no escatimó en solicitar nuevamente la captura de la pareja. Esta se registró horas más tarde. La detención no duró mucho, pues la Juez Quinta con función de control de garantías las declaró ilegales debido a que durante la misma no se les permitió tener contacto con sus abogados.

En el segundo revés, la juez consideró que se vulneró el derecho al debido proceso por lo que ordenó la libertad de la pareja. El polémico caso que ha conmocionado a la ciudadanía por la desaparición de la menor de tres años se ha movido en los estrados judiciales luego de que Xiomara Galván interpuso una denuncia en contra de su hermana y la pareja sentimental porque, supuestamente, serían los responsables de que su sobrina no esté departiendo a su lado.

Sobre este proceso se han cernido varias hipótesis. La primera de ellas vincula a la pareja quienes han entregado diferentes versiones a la Fiscalía, y han negado enfáticamente tener vinculo con la desaparición de la menor. Además de ello, trascendió que se le vio a Sara Sofía en Bucaramanga y también en el suroccidente de Bogotá. Las autoridades han adelantado toda serie de labores de búsqueda y rescate para dar con el paradero de la niña, pero hasta el momento se desconoce su paradero.