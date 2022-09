Comisión Interamericana admite homicidio contra crítico y humorista Jaime Garzón

Jaime Garzón Foto: Archivo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió para su estudio el homicidio contra el humorista Jaime Garzón. En instancias internacionales, el órgano de justicia estudiará la posible responsabilidad del Estado, por acción u omisión, por el asesinato que sacudió el país en 1999.

“La CIDH desestimó las pretensiones de inadmisión del caso planteadas por el Estado colombiano, con las cuales se buscó mostrar diligencia en avances judiciales a la par que justificar la impunidad, la falta de sanción y judicialización de los responsables, en especial de los altos mandos militares que habrían estado involucrados en el asesinato, y que no han sido sancionados”, señaló el Colectivo José Alvear Restrepo.

El 13 de agosto de 1999, el periodista y humorista Jaime Garzón se dirigía a trabajar la emisora Radionet cuando dos sicarios de la organización criminal La Terraza interceptaron su camioneta y le dispararon. Para ese momento, Garzón llevaba meses denunciando amenazas en su contra. Él, que se caracterizó por hacer fuertes críticas a las figuras más poderosas de la Colombia de los años noventa, siempre mostró una salida negociada al conflicto armado colombiano entre los grupos armados y el Gobierno colombiano.

Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, líder de La Terraza, se ha adjudicado el crimen y ha responsabilizado a agentes de inteligencia del Estado. Esa hipótesis la mantiene el líder paramilitar Salvatore Mancuso. De hecho, por este crimen y en febrero de 2021, La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a 26 años de prisión contra el exdirector del DAS, José Miguel Narváez.

La hipótesis hasta ahora construida por la justicia nacional indica que Narváez indujo al paramilitar Carlos Castaño Gil a ordenar el asesinato de Garzón. No obstante, para la CIDH, todavía falta conocer más nombres, pues la Fiscalía no ha “indagado sobre todos los posibles responsables intelectuales dentro de la cadena de mando militar y civil”, como se lee en el reciente.

Así reaccionó a la noticia Marisol Garzón, hermana del humorista. “Para nosotros como familia es una gran noticia. Agradecemos de corazón que lo hayan hecho porque durante estos 23 años no ha habido justicia. El hecho de que condenen a una persona no quiere decir que haya habido justicia. Además, no se ha llegado a los responsables intelectuales de su asesinato. No es una sola persona, son muchas las que estuvieron detrás”, dijo.

