Comunidades de Cajibío, Cauca, piden protección tras quedar en medio de ataques con drones

El Ejército detalló que las disidencias estarían usando viviendas y escuelas como trincheras para atacar a los militares, dejando expuestas a las comunidades a hostigamientos, explosiones, granadas y ataques. EFE/Ernesto Guzm·n Foto: EFE - Ernesto Guzm·n

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ola de violencia que golpea a Cajibío (Cauca) tiene sometidas a las comunidades que claman por protección tras quedar en medio de ataques de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”. En ese contexto, el Ejército Nacional alertó por el uso de drones con explosivos por parte de esa estructura criminal contra tropas de militares en el corregimiento de Ortega.

Asimismo, el Ejército detalló que las disidencias estarían usando viviendas y escuelas como trincheras para atacar a los militares, dejando expuestas a las comunidades a hostigamientos, explosiones, granadas y ataques. La crisis de seguridad se agrava con los días y organismos ya han denunciado una emergencia humanitaria.

Lea también: De la Espriella reintegra a tres generales para formalizar la nueva cúpula de la Policía

En efecto, las comunidades hicieron un pronunciamiento en el que señalan que la población civil está quedando en medio de los enfrentamientos. El pasado 11 de agosto un habitante de la zona resultó herido tras un ataque explosivos desde un dron, según detalló la Tercera División del Ejército, y fue trasladado a un centro asistencial en Popayán.

El Ejército también ha detallado que en ese territorio se adelanta una ofensiva militar contra la disidencia de “Mordisco”, puntualmente contra la estructura Jaime Martínez en zona rural de Cajibío. Sin embargo, el uso de escuelas y viviendas por parte de ese grupo armado ilegal estaría poniendo en mayor riesgo a las comunidades. Por eso, el Ejército señaló que se trata de una “grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”.

Por su parte, las comunidades piden al Gobierno Nacional adelantar acciones para garantizar su seguridad en medio de los enfrentamientos. “Ortega no puede convertirse en un territorio olvidado por el Estado”, señalaron en un comunicado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.