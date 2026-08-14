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Comunidades de Cajibío, Cauca, piden protección tras quedar en medio de ataques con drones

El Ejército Nacional también alertó por el uso de viviendas y escuelas por integrantes de las disidencias de las Farc para atacar a las tropas en el corregimiento de Ortega.

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Redacción Judicial
14 de agosto de 2026 - 01:22 p. m.
El Ejército detalló que las disidencias estarían usando viviendas y escuelas como trincheras para atacar a los militares, dejando expuestas a las comunidades a hostigamientos, explosiones, granadas y ataques. EFE/Ernesto Guzm·n
El Ejército detalló que las disidencias estarían usando viviendas y escuelas como trincheras para atacar a los militares, dejando expuestas a las comunidades a hostigamientos, explosiones, granadas y ataques. EFE/Ernesto Guzm·n
Foto: EFE - Ernesto Guzm·n
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La ola de violencia que golpea a Cajibío (Cauca) tiene sometidas a las comunidades que claman por protección tras quedar en medio de ataques de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”. En ese contexto, el Ejército Nacional alertó por el uso de drones con explosivos por parte de esa estructura criminal contra tropas de militares en el corregimiento de Ortega.

Asimismo, el Ejército detalló que las disidencias estarían usando viviendas y escuelas como trincheras para atacar a los militares, dejando expuestas a las comunidades a hostigamientos, explosiones, granadas y ataques. La crisis de seguridad se agrava con los días y organismos ya han denunciado una emergencia humanitaria.

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En efecto, las comunidades hicieron un pronunciamiento en el que señalan que la población civil está quedando en medio de los enfrentamientos. El pasado 11 de agosto un habitante de la zona resultó herido tras un ataque explosivos desde un dron, según detalló la Tercera División del Ejército, y fue trasladado a un centro asistencial en Popayán.

El Ejército también ha detallado que en ese territorio se adelanta una ofensiva militar contra la disidencia de “Mordisco”, puntualmente contra la estructura Jaime Martínez en zona rural de Cajibío. Sin embargo, el uso de escuelas y viviendas por parte de ese grupo armado ilegal estaría poniendo en mayor riesgo a las comunidades. Por eso, el Ejército señaló que se trata de una “grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”.

Por su parte, las comunidades piden al Gobierno Nacional adelantar acciones para garantizar su seguridad en medio de los enfrentamientos. “Ortega no puede convertirse en un territorio olvidado por el Estado”, señalaron en un comunicado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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ANGELICA ZAMORA REVELO(v92bg)Hace 34 segundos
Ataques que según el gobierno por milagro debían acabar, pero lo que vemos es otra cosa. O sea que lo prometido por ese presidente siempre fue una mentira y ahora solo falta que más civiles queden bajo.fuego con la intervención gringa dizque por ayudar a combatir un flagelo mundial. No sería mejor el camino del diálogo en busca de la paz?
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