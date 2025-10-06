Para identificar 482 cuerpos, UBPD y Medicina Legal abren tercer Centro Forense

Los Centros de Identificación Forense operan conjuntamente por la UBPD y Medicina Legal. El primero, ubicado en Bogotá, funciona desde el 2024. Foto: UBPD

Con una capacidad para custodiar y preservar más de 1.200 cuerpos, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) junto al Instituto Legal de Medicina Legal le dieron apertura al tercer Centro Integral de Abordaje Forense en el país. Este nuevo centro está ubicado en Girón, Santander y responderá a las necesidades de identificación de inicialmente 482 cuerpos de víctimas de desaparición forzada en la zona nororiental del país.

Las familias buscadoras se trasladaron hasta el nuevo Centro Integral para conocer de primera mano las instalaciones que agilizarán los procesos forenses y las entregas dignas de sus seres queridos desaparecidos. Durante el evento de apertura, Aura Díaz, coordinadora de la Asociación de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, señaló que se trata de una noticia buena que no deja de ser dolorosa.

“Desde hace mucho tiempo nos sentábamos a llorar en Medicina Legal y no encontrábamos solución para la cantidad de cuerpos no identificados en las cajitas numeradas. Es para nosotros una felicidad amarga, pero por fin han llegado a acuerdos y conseguido recursos para tener un sitio de dignidad y respeto para que poco a poco le demos nombre a tantos cuerpos no identificados”, relató Aura Díaz.

En efecto, uno de los motivos principales por los que nace el Centro fue destrabar ese paso fundamental del abordaje de los cuerpos. “Hemos recuperado muchos cuerpos a lo largo de la búsqueda en el país. Todos esos cuerpos llegaban a Medicina Legal, que ya tenía mucho trabajo y con limitación de recursos. En ese escenario teníamos un problema, por eso nace el centro de abordaje. Queremos decirle a las familias que este es un frente más que abrimos para darles respuestas y noticias”, explicó la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero.

Con ese cuello de botella, al mes se lograban abordar entre ocho y diez casos mensuales, pero con la puesta en marcha del Centro se esperan abordar entre seis y siete casos semanales. Este lugar contará con un equipo de 16 expertos tanto de la Unidad de Búsqueda como de Medicina Legal quienes en conjunto abordarán los cuerpos de las personas desaparecidas. En esta zona nororiental del país se estima un universo de 14.000 personas desaparecidas en Norte de Santander, Santander y Magdalena Medio.

“Los centros de abordaje son una respuesta de las instituciones para dar mayor velocidad y mayor dignidad con altos estándares de rigor científico, respuestas eficientes y efectivas a las familias y a las personas que buscan a sus seres queridos (…) La única forma de avanzar de manera rápida en los procesos de identificación es compartir la información que se produce de las investigaciones humanitarias extrajudiciales. Ahí radica realmente una de las apuestas más importantes que es poder centralizar la información sobre una persona desaparecida”, añadió Carlos Ariza, antropólogo de la UBPD.

Por su parte, Germán Cano, director de Medicina Legal en Santander, señaló la necesidad de que las familias se acerquen a la UBPD para tomar las muestras necesarias y avanzar rápidamente en los perfiles genéticos que permitan posteriormente la identificación de los cuerpos. Según el director Cano, en la zona nororiente se han recuperado por lo menos 550 cuerpos que están a la espera de ser identificados.

El primer Centro de Abordaje Forense se instaló en Bogotá, posteriormente, en marzo de este año, la UBPD y Medicina Legal le dieron apertura al segundo centro en Medellín con el propósito de agilizar la identificación de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en el noroccidente de Colombia. Tras su inauguración, este espacio recibió 299 cuerpos recuperados por la Unidad de Búsqueda y en solo tres meses de funcionamiento logró abordar el 50% de estos. En ambos centros se han analizado 567 cuerpos, de los cuales se ha logrado la identificación de 28.

