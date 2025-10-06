La UBPD busca a más de 2.000 desaparecidos lanzados al río Magdalena durante el conflicto Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un cementerio vivo se cubrió de flores blancas a las que se las llevó la corriente. Fueron lanzadas por un grupo de víctimas, que al borde del río Magdalena, escuchó expectante un anuncio que les devolvió un poco la esperanza de por lo menos saber algo de su ser querido desaparecido al que también se lo llevó la corriente durante la época más cruenta del conflicto armado.

Desde un puerto de Barrancabermeja, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) les habló por primera vez de la posibilidad de buscarlos en el río a través de la Ruta Buscadora terrestre y fluvial con la que esperan arribar a 21 puertos de Santander, Bolívar, Magdalena y Cesar.

Mientras las víctimas escuchaban entre lágrimas el anuncio, una embarcación blanca con banderas de la UBPD daba vueltas sobre el río Magdalena, un escenario de vida y muerte para las comunidades. Este río ha sido reconocido como uno de los lugares de disposición de cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.

Con este plan de búsqueda, la Unidad espera recorrer 182 millas náuticas (337 kilómetros) para llegar a más de 50 municipios con tres objetivos principales: recoger toda la información posible de las víctimas que fueron lanzadas al río, adelantar los planes de búsqueda y cerrar las brechas llegando con la institución a las zonas más apartadas del país.

Lea también: Mindefensa pide perdón por 27 de 303 casos de falsos positivos cometidos en Casanare

Según la investigación humanitaria y extrajudicial de la UBPD, se ha venido construyendo un universo de 2.365 personas dadas por desaparecidas cuyos cuerpos fueron dispuestos en el río.

Una reciente actualización de los datos de la Unidad señala que en Colombia hay poco más de 132.877 personas desaparecidas, de esa cifra, cerca de 20 mil casos corresponden a este departamento que será recorrido por la UBPD con la Ruta Buscadora fluvial y terrestre. Dentro de sus estrategias estará entregar información sobre búsqueda de desaparecidos a las familias, tomar muestras de ADN y ampliar el universo de solicitudes frente a los casos de desaparición.

“Con esta estrategia itinerante, que venimos adelantando desde 2024, hemos logrado atender a 5.600 personas y, de esta manera, estamos logrando reducir nuestra brecha entre solicitudes de búsqueda y universo. Estamos tomando muestras de ADN y estamos haciendo pedagogía para posicionar nuestro mandato humanitario y extrajudicial”, explicó la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero.

Le puede interesar: Exfarc hablan sobre el “burro bomba” en Sucre y otros tres hechos violentos en el Caribe

En esta búsqueda participarán aportantes de información que permitan consolidar la información sobre los desaparecidos en esa región del país marcada por el conflicto armado.

Durante el evento de lanzamiento de la Ruta, en la sede de Cormagdalena, Pastor Alape, exmiembro del antiguo secretariado de las Farc y condenado por la JEP, dijo que encontrar a los desaparecidos seguirá siendo una tarea primordial. A su vez, Óscar Montealegre, exparamilitar de las AUC y fundador de Aulas de Paz, agregó que están trabajando con otros ex paramilitares y con grupos de víctimas para ampliar las posibilidades de encontrar a los desaparecidos en el río.

Para las víctimas, si bien esta ruta es un sinónimo de expectativa y esperanza, también significa un reto complejo desde la búsqueda hasta la posibilidad de obtener más información por parte de los responsables.

“Esto es una esperanza para las familias que tenemos desaparecidos y que no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Nos hemos acercado a firmantes de paz y a diferentes grupos armados y no encontramos respuestas. Llevamos casi 25 años buscando y seguimos esperando. Esta ruta es una esperanza para los que conocemos la realidad sobre nuestro seres queridos que fueron arrojados al río. Aquí tenemos un cementerio en el agua, una fuente de vida que fue convertida en muerte. Les pedimos a los firmantes de paz y a los exparamilitares que digan la verdad, eso es lo que más queremos”, relató a El Espectador Noralba Mora, miembro de la Asociación de Víctimas de Barrancabermeja.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.