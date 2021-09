Con tutela, senador Julián Bedoya podría recuperar su título de abogado

La Corte Constitucional admitió la tutela con la cual el senador Julián Bedoya podría recuperar su título de abogado, luego de que la Universidad de Medellín se lo revocara por no cumplir con los requisitos del plan de formación y, al parecer, hacer maniobras exprés para graduarse.

El senador del Partido Liberal Julián Bedoya Pulgarín podría ser declarado abogado, otra vez. La Corte Constitucional acaba de admitir una acción de tutela contra la Universidad de Medellín, la cual le anuló el proceso de matricula del periodo 2018-2, que Bedoya inició luego de pasar casi 10 años sin estudiar. La controversia ha sido tal que la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Bedoya en abril de este año, pues habría recurrido a maniobras exprés para obtener su título, el cual le fue revocado por la institución educativa hace unos meses.

Según explicó la defensa del senador Bedoya, cuya investidura quedó intacta hace poco tras un proceso por supuesto ausentismo, la Universidad de Medellín habría vulnerado los derechos del político al debido proceso, a la educación y la igualdad, tras sancionarlo disciplinariamente y revocarle un título como abogado. La institución educativa le anuló, además, los exámenes que presentó para validar su proceso educativo. Bedoya fue estudiante activo hasta 2009, luego se retiró para cumplir procesos personales y en 2018 matriculó un plan de estudios que al parecer no era el aplicable, presentó 16 exámenes en solo cuatro jornadas y un año después ya fungía como profesional del Derecho.

La tutela establece que la Universidad de Medellín no sería competente para iniciar un proceso disciplinario contra Julián Bedoya, pues según el artículo 110 del reglamento académico y disciplinario, ese es solo un camino que está dado para estudiantes y egresados no titulados. Y Bedoya, como colgó el título en la pared, no entraría dentro de las disposiciones normativas de la institución educativa. Además, que la resolución 21 de 2021, con la cual el título de Bedoya quedó solo en el papel, se firmó sin el consenso de la mayoría de los miembros del Consejo Académico. Son siete funcionarios, pero solo tres lo habrían aprobado y cuatro se declararon impedidos.

Por otro lado, la defensa de Bedoya alega que el Consejo de la Facultad no notificó personalmente a Bedoya de la apertura del proceso disciplinario. El problema, según el abogado del político, es que la Universidad envió los trámites al correo institucional de Bedoya, dos años después de su graduación. “El Consejo de Facultad desconoce que dicha dirección electrónica tenía fines netamente académicos, razón por la cual el aquí accionante dejó de utilizarla cuando cesaron sus vínculos académicos con la institución, es decir, cuando se graduó”, se argumenta en la tutela.

Además, que cuando Bedoya volvió a la universidad, nueve años después, el mismo Consejo Académico aprobó su solicitud y le autorizó que mantuviera el plan de formación N°4. “Cabe anotar que la decisión de permitirle continuar sus estudios de conformidad con el plan antes referido no fue preferencial, sino que fue una autorización similar a las otras 25 que el Consejo Académico había conferido entre los periodos académicos 2014-1 y 2018-2″, agrega la defensa de Bedoya en la tutela.

Por último, en la tutela se señala que Julián Bedoya habría sido víctima de “actos de persecución”. Argumentan que ha sufrido campañas sistemáticas de desprestigio, desinformación enviada a los medios de comunicación, manipulación de información reservada, rendición de falsos testimonios ante autoridades penales y disciplinarias y convocatorias de asambleas y “generación de desorden”. Así las cosas, la Corte Constitucional podría darle a Bedoya una segunda oportunidad como abogado, mientras a su vez responde por una de las curules del Partido Liberal en el Senado.

