Condenan a 24 años de prisión a jefe del Clan del Golfo por 21 homicidios en Casanare

Un juez condenó a 24 años y 10 meses de prisión a José Antonio Hernández Pérez, alias “Zamir”, señalado jefe de la subestructura Gonzalo Oquendo del Clan del Golfo, por su responsabilidad en una serie de asesinatos ocurridos en el departamento de Casanare entre 2020 y 2021.

Alias “Zamir” fue hallado responsable de los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, todas las conductas agravadas, y ordenó su reclusión en un centro carcelario del país. El fallo se dio tras un preacuerdo en el que Hernández Pérez aceptó su participación en múltiples crímenes.

De acuerdo con la Fiscalía, alias “Zamir” ordenó, a través de la cadena de mando de la organización criminal, al menos 21 homicidios en municipios como Yopal, Maní, Villanueva, Tauramena, Pore y Orocué, en el marco de una estrategia de control territorial. Las investigaciones establecieron que estas acciones buscaban consolidar la presencia armada del grupo ilegal en la región.

Uno de los crímenes atribuidos al condenado es el asesinato del líder social Julio Velásquez Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Paso Cusiana, en Tauramena, ocurrido el 7 de diciembre de 2020. La víctima fue atacada con arma de fuego por hombres que se movilizaban en motocicleta, luego de negarse a colaborar con el grupo armado.

Otro homicidio se registró el 9 de mayo de 2021 en el municipio de Orocué, donde integrantes de la subestructura, por órdenes directas de alias “Zamir”, asesinaron a un hombre y arrojaron su cuerpo a un río, al considerar que presuntamente suministraba información del Clan del Golfo a las autoridades.

