Condenan a 45 años de prisión a hombre por violación y feminicidio de una niña en Boyacá

Un juez condenó a 45 años de prisión a Daniel Josué Zambrano Cáceres, tras aceptar de manera voluntaria su responsabilidad en el abuso sexual y el feminicidio de una niña de 9 años, en hechos ocurridos el 16 de enero de 2025 en Chiquinquirá (Boyacá). La sentencia quedó en firme, luego de que la defensa y Fiscalía no interpusiera recursos.

De acuerdo con el ente investigador, Zambrano Cáceres abordó a la menor en vía pública y, mediante engaños, la trasladó en un vehículo hasta el municipio de Nariño (Boyacá). Durante el recorrido, la agredió sexualmente y posteriormente la asfixió, causándole la muerte.

En un intento por ocultar el crimen, el hombre arrojó el cuerpo de la víctima a las aguas del río Minero, donde fue hallado y recuperado por las autoridades cinco días después. La investigación estuvo a cargo de un fiscal de la Seccional Boyacá, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijín de la Policía Nacional.

Por estos hechos, el hombre fue hallado culpable de los delitos de feminicidio agravado, desaparición forzada y acceso carnal abusivo. Además de la pena privativa de la libertad en centro carcelario, la sentencia le impuso una inhabilidad de 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Durante la investigación, las autoridades ubicaron el vehículo utilizado en un taller de latonería y pintura, lugar al que Zambrano Cáceres lo llevó tras los hechos. En las inspecciones, los equipos de policía judicial hallaron fluidos biológicos y otros elementos que fueron analizados por Medicina Legal y fueron pruebas clave para sustentar la condena.

