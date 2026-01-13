Falleció el hijo del director de la cárcel de Neiva, víctima de un atentado

El menor de 11 años era una de las cuatro personas que iban en el vehículo, interceptado por hombres que les dispararon en al menos seis oportunidades. / Imagen de referencia Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El ministro de Justicia de Colombia, Andrés Idárraga, informó este martes 13 de enero la muerte de Ismael Rodríguez, el menor de 11 años, que resultó herido en un ataque ocurrido en la mañana de hoy en la vía que comunica Neiva con el municipio de Rivera (Huila). El menor era el hijo del director de la cárcel de esa ciudad y estaba con su padre al momento del atentado.

El hecho ocurrió sobre las 7:03 de la mañana, cuando el director de la cárcel de Neiva, Edgar Rodríguez Muñoz, quien hacía solo un par de días había llegado a ese cargo, se movilizaba en un vehículo particular. Además de su hijo, lo acompañaban Renato Solano Osorio, subdirector del centro penitenciario, y el conductor del carro.

La Policía indicó en su reporte preliminar que el vehículo fue interceptado por dos hombres que iban en una motocicleta y quienes les dispararon en al menos seis ocasiones. El subdirector Solano Osorio recibió dos impactos de bala en el abdomen y el tórax. El menor de 11 años, hijo del director, recibió otro impacto de bala en su cabeza. Tanto el director Rodríguez Muñoz como el conductor del vehículo salieron ilesos del ataque.

“En la vía a Rivera son interceptados por dos sujetos en motocicleta, los cuales disparan en repetidas ocasiones contra el vehículo donde se desplazaba el señor director y subdirector de la cárcel de Rivera Huila, los cuales eran acompañados por el hijo del señor director”, indicaron en el reporte oficial de la Policía Nacional.

Los dos heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, de Neiva. Inicialmente, el reporte sobre la salud del menor era crítico. Hasta que el ministro encargado confirmó su muerte durante una rueda de prensa. “Se conoció el fallecimiento del niño de 11 años que venía en el vehículo, toda nuestra solidaridad con la familia. Esperamos que mejore la salud del subdirector”, dijo el ministro Idárraga.

Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) rechazó el atentado y lamentó la muerte del menor de 11 años. Señalaron por medio de un comunicado que adelantarán todas las indagaciones y acciones necesarias para esclarecer el ataque y dar con los responsables. Las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con el rol de los funcionarios.

