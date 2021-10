Condenan a Ariel Ortega, quien dijo que faltaba “Castaño” para callar a Matador

“Matador es un canalla, qué falta nos hace Castaño para callarlo”. Así reaccionó el abogado Ariel Ortega Martínez a una publicación en Twitter del reconocido caricaturista Julio César Gonzáles, Matador, el 31 de marzo de 2018. Por mensajes intimidatorios como ese, Ortega acaba de ser condenado a seis años y cuatro meses de prisión.

“Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró en juicio que el procesado (Ortega Martínez) fue quien, entre los años 2017 y 2018, envió mensajes intimidatorios a través de redes sociales contra las víctimas”, explicó la Fiscalía. Los señalados por el abogado fueron Matador, Daniel Samper Ospina y María Antonia García de la Torre.

Por orden del Juzgado 19 de Circuito de Bogotá, Ortega Martínez además deberá pagar una multa de 29 salarios mínimos vigentes y estará inhibido para ejercer funciones públicas por cuatro años. El funcionario judicial le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria y, desde luego, tendrá la oportunidad de presentar un recurso para llegar a decisión en segunda instancia.

Tal fue la controversia que causó la amenaza del abogado Ortega que el caricaturista Matador se autocensuró por un tiempo. “Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del Centro Democrático, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada... tengo un lápiz y mi cerebro”, publicó y se silenció.

Unos días después de invocar a “Castaño”, el abogado Ariel Ortega Martínez fue expulsado del partido Centro Democrático por orden de la Veeduría Nacional del movimiento político. Reconocieron que el condenado utilizó un lenguaje violento e intimidante que no solo afectaba gravemente el nombre del partido, sino la dignidad y seguridad del caricaturista.

Durante el proceso en Fiscalía, en declaraciones a medios Ortega aseguró que llamó “canalla” a Matador por sus caricaturas y que cuando dijo “Castaño” no se refería a uno de los máximos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, sino a un profesor de apellido Castaño que era “regañón”. No obstante, ante el ente investigador aseguró estar arrepentido.

Sobre el periodista Daniel Samper Ospina se refirió así: “q bueno sería q estuvieran los paras, y así te vas a una mejor vida”. A María Antonia García de la Torre le dijo que: “ojalá q viviera Carlos Castaño, para q a esta mamerta resentida miliciana le enseña a respetar o la mande a una mejor vida”. Ahora, Ortega pagará prisión domiciliaria por sus amenazas al ejercicio libre del periodismo.

