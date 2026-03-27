Condenan a auxiliar de Policía que mató accidentalmente a un compañero en Cundinamarca

La decisión fue adoptada por el Juzgado 1201 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado, luego de quel auxiliar Jiménez Barrero, aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía Penal Militar y Policial.

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Un disparo accidental dentro de una estación de Policía hoy tiene consecuencias penales. El auxiliar de Policía, Cristian David Jiménez Barrero, fue condenado a 38 meses de prisión por matar a uno de sus compañeros en la subestación de Chinauta (Cundinamarca), tras manipular de forma indebida su arma de dotación luego de abandonar su puesto de servicio.

La decisión fue adoptada por la justicia Penal Militar y Policial, luego de que Jiménez Barrero, aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía Penal Militar y Policial. El auxiliar fue hallado responsable del delito de homicidio culposo en concurso con abandono del puesto.

Los hechos se dieron en julio de 2025. De acuerdo con la investigación militar, el auxiliar se retiró de su posición de vigilancia y comenzó a manipular su arma de dotación sin cumplir los protocolos de seguridad. En ese momento, el arma se accionó de manera accidental e impactó a uno de sus compañeros, causándole la muerte.

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En la sentencia, el despacho judicial fue enfático en señalar que, aunque no existió intención de causar daño, la conducta del auxiliar tuvo un impacto que va más allá del hecho individual. “El hecho atribuido al procesado, aunque carente de intención dañina, trasciende el ámbito individual y se proyecta directamente sobre el servicio de Policía, afectando su eficiencia, continuidad y seguridad interna”, indicó el juzgado al sustentar la condena.

El juez ordenó la captura del auxiliar para que cumpla la condena de tres años y dos meses. Asimismo, dispuso su separación absoluta de la Policía Nacional. El uniformado también quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo de la pena, y se le prohibió la tenencia y porte de armas de fuego por ese mismo tiempo.

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