Juzgado niega tutela contra Cepeda por señalar que Antioquia fue “cuna” del paramilitarismo

Senador de la República Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Un juzgado de Medellín negó una acción de tutela presentada por tres ciudadanos contra el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, quienes alegaban una vulneración de sus derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y el libre desarrollo de la personalidad. La inconformidad surgió por referencias incluidas en su programa de gobierno sobre el departamento de Antioquia.

Estos sostenían que, en un documento difundido en marzo de 2026, Cepeda afirmó que Antioquia “se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo del Estado”, lo que, a su juicio, afectaba su reputación. La decisión del Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Oralidad de Medellín terminó negando las pretensiones de los accionantes.

Durante el trámite, el senador Iván Cepeda pidió declarar improcedente la tutela y argumentó que sus palabras fueron sacadas de contexto y no constituyen una estigmatización contra el departamento ni sus habitantes. El juzgado acogió esa postura y negó el amparo solicitado.

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