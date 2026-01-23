Logo El Espectador
Judicial

Condenan a jefes del Eln por secuestro de periodistas en el Catatumbo

Siete periodistas y dos trabajadores de medios fueron retenidos en el Catatumbo durante operativos armados del Eln entre 2016 y 2017. La justicia determinó que los secuestros respondieron a una orden de la cúpula guerrillera para intimidar y frenar el trabajo periodístico en la región.

Redacción Judicial
23 de enero de 2026 - 01:29 p. m.
De acuerdo con la Fiscalía, los operativos del Eln afectaron a comunicadores colombianos y de los Países Bajos.
Foto: Bombardeo a ELN - AFP
Un juez penal especializado condenó a integrantes del autodenominado Comando Central (Coce) del ELN y otros dos jefes de esa guerrilla por el secuestro de siete periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación ocurrido en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, entre 2016 y 2017.

La decisión se produjo luego de que el despacho judicial valorara las pruebas presentadas por la Fiscalía durante el juicio oral. De acuerdo con el ente acusador, los hechos afectaron a comunicadores colombianos y de los Países Bajos que desarrollaban labores periodísticas en esa zona del país.

Por estos hechos, fueron declarados responsables de los delitos de rebelión, secuestro simple y secuestro extorsivo, todas las conductas agravadas, Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”; Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias “Antonio García”; Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”, integrantes del Coce del Eln.

El fallo también cobija a Leinner José Franco Pérez, alias “Marcos” o “Barbas”, y a José Yuli Ávila Fierro, alias “Cuyo” o “Jaguar”, líderes del Frente de Guerra Nororiental de esa organización armada.

En el marco de la investigación, liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se estableció que las retenciones, así como otros actos de violencia e intimidación contra los periodistas y sus equipos de trabajo, obedecieron a una directriz impartida por los máximos jefes del grupo armado ilegal. El objetivo, según la Fiscalía, era ejercer control territorial en el municipio de El Tarra y localidades cercanas, además de restringir el trabajo de la prensa.

Por Redacción Judicial

