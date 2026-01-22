Defensoría reportó 257 casos de reclutamiento de menores por grupos armados durante 2025

El reclutamiento de menores es una antigua práctica entre los grupos ilegales en Colombia. Según la Defensoría, 257 niños fueron reclutados por grupos armados durante 2025. Foto: Jonathan Bejarano

En la mañana de este 22 de enero, la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, presentó un balance sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales durante 2025. La entidad manifestó su preocupación, pues, aunque las cifras mejoraron respecto a 2024, sigue siendo una problemática grave.

Según indicó la Defensoría, entre enero y diciembre de 2025 la entidad registró un total de 257 casos de reclutamiento de menores de edad. De esta cifra, el 62% corresponde a niños y adolescentes, y el 38% a niñas y adolescentes.

Persiste el reclutamiento forzado en Colombia. El 2025 cerró con 257 niñas, niños y adolescentes reclutados por grupos armados ilegales, esto es una grave infracción al derecho internacional humanitario.



En cuanto a la pertenencia étnica de los menores, la entidad defensora de derechos humanos señaló que el 47% de los casos corresponden a población indígena, el 45% a menores que no se reconocen en ningún grupo étnico y el 8% a población afrocolombiana.

Por otro lado, la Defensoría indicó que el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc sería el grupo armado que presuntamente más menores habría reclutado durante 2025, con el 47,1% de los casos registrados en todo el país.

A este le siguen disidencias sin especificar, con el 15,16%; el Ejército de Liberación Nacional (Eln), con el 11,7%; y el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia, con el 8,2% de los casos registrados entre enero y diciembre del año inmediatamente anterior.

Además, el ente defensor de derechos humanos indicó que el mes en el que más casos de reclutamiento de menores se registraron fue junio, con el 13%, seguido de febrero y marzo, con el 11%, y de enero, abril y septiembre, con el 10% de los casos de alistamiento forzado de menores de edad.

La Defensoría también señaló que el departamento en el que más casos se registraron fue Cauca, con un total de 93 casos de reclutamiento forzado de menores de edad. A este le siguen Antioquia, con 23 casos registrados, y Chocó, con 22.

Aunque las cifras son mejores a las registradas en 2024, cuando se reportaron 651 casos, según la Defensoría del Pueblo, el panorama no deja de ser preocupante. “Cada menor de edad que se aleja de su entorno para ir a la guerra es un proyecto de vida truncado que la sociedad no debe normalizar”, indicó la entidad por medio de un comunicado.

