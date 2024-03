Rodolfo Hernández fue encontrado responsable por caso de corrupción

El exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, es responsable por los hechos de corrupción dentro del escándalo de Vitalogic. El juez Décimo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Bucaramanga lo encontró responsable del delito de interés indebido en celebración de contratos, concretamente por un contrato de asesoría de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB) que habría beneficiado a su hijo, Luis Carlos Hernández.

Audiencia de Rodolfo Hernández

🔴 #Atento | Este es el momento en el que el Juez señala que Rodolfo Hernández será condenado en medio del caso Vitalogic. pic.twitter.com/tG6VpdDbB0 — Vanguardia (@vanguardiacom) March 14, 2024

Según la Fiscalía, el exmandatario local intervino para que el contrato de consultoría 096 de 2016 fuera adjudicado a la empresa Vitalogic RSU. El contrato entre la compañía y la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga tenía como objetivo la implementación de nuevas tecnologías en el relleno sanitario de El Carrasco.

Según los señalamientos del ente investigador, el hijo de Hernández habría pactado repartir comisiones por la adjudicación de ese contrato a la empresa Vitalogic RSU. El documento, dice el ente investigador, contó con las firmas del asesor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Jorge Hernán Alarcón, y el contratista de Vitalogic, Carlos Gutiérrez. “Antes de que se iniciara la licitación de las basuras en Bucaramanga, ya el alcalde Rodolfo Hernández había designado unas ‘calaveras’ como vulgarmente las llama; es decir, unas personas para que realizaran los pliegos de la licitación y la misma fuera adjudicada a la empresa de su preferencia, esto con el fin de que su hijo Luis Carlos Hernández recibiera un pago de US$100 millones”, dice en el expediente publicado por el diario Vanguardia Liberal en 2017.

En su decisión, el juez argumentó además que no solicitará orden de captura en contra del excandidato presidencial por su edad y la grave enfermedad que padece. La noticia sobre su enfermedad se conoció en la mañana de este jueves en la audiencia en la que Rodolfo Hernández rompió su silencio. “Gracias, atendieron mi llamado de que el médico me atendiera. Tengo cáncer terminal, gracias por haber dejado que me atendiera”, dijo en la audiencia.

Hernández aseguró además que no interfirió en la contratación del caso Vitalogic, proceso que buscaba investigar si se podía convertir la basura en energía, además afirmó que solo buscaba ahorrarle dinero a la ciudad. En su intervención afirmó también que Jose Manuel Barrera, exgerente de la EMAB, estaría negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía, según el exalcalde, para justificar los delitos que se cometieron y “echarle el agua sucia”. También dijo que era el exgerente de la EMAB quien decidía y celebrar los contratos de la entidad.

