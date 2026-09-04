Condenan por corrupción a Carlos Martínez Rodríguez, mano derecha de Mario Castaño

Según el ente investigador, Martínez Rodríguez también coordinó la recepción de las dávidas entregadas por los contratistas favorecidos y su posterior distribución entre quienes participaron en las maniobras ilícitas. Foto: Arc

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Juan Carlos Martínez Rodríguez, mano derecha del fallecido senador liberal Mario Castaño, fue condenado a cinco años y dos meses de prisión por su participación en el caso de corrupción conocido como “Las Marionetas”. El entramado se enfocaba en direccionar, desde el Congreso, la contratación pública en varios departamentos del país. La sentencia llegó como parte de un preacuerdo hecho por Martínez Rodríguez, conocido en el caso como “El hombre del maletín”, con la Fiscalía.

Martínez Rodríguez fue declarado responsable de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y destrucción de elemento material probatorio.

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De acuerdo con la Fiscalía, Martínez Rodríguez, quien hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Castaño Pérez, “intervino en la gestión de proyectos ante entidades estatales, la selección de contratistas y la destinación de presupuestos para obras en municipios de interés político”.

Además, según el ente investigador, Martínez Rodríguez coordinó la recepción de las dádivas entregadas por los contratistas favorecidos y ayudó a distribuir contratos entre quienes participaron en el entramado.

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La Fiscalía señaló que Martínez Rodríguez también mantuvo comunicación con alcaldes y funcionarios para gestionar la adjudicación de proyectos a determinadas personas, y puso sus cuentas bancarias a disposición para recaudar y administrar dineros apropiados ilícitamente en los procesos contractuales.

En su comunicado público, el ente investigador señaló que el condenado ya ha retornado COP 415 millones y deberá devolver COP 350 millones más. “El valor total corresponde al dinero recibido por su mediación ilegal en el entramado”, detalló la Fiscalía. Además, en complimiento del acuerdo, deberá servir como testigo en otros procesos relacionados con hechos de corrupción de los que tuvo conocimiento.

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