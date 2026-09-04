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De la Espriella confirma muerte de Bendito Menor, jefe de las Autodefensas de la Sierra

El primer mandatario señaló que el operativo estuvo coordinado por un comando especial de la Dijín. Alias “Bendito Menor” era considerado el máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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Redacción Judicial
04 de septiembre de 2026 - 01:44 p. m.
“Bendito Menor” o “Naín”, máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
“Bendito Menor” o “Naín”, máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Foto: Archivo Particular
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En la mañana de este 4 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor” o “Naín”, máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Según detalló el primer mandatario, el operativo estuvo coordinado por un comando especial de la Dijín.

“Se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país: alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’. Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población”, aseguró el presidente.

Pérez Toncel era considerado uno de los hombres de mayor importancia dentro de la estructura armada. Alias “Naín” habría ingresado a las ACSN en 2019 y posteriormente integró el bloque armado del frente Javier Cáceres. Las autoridades lo habían incluido entre sus objetivos de alto valor y habían ofrecido una recompensa de hasta COP 500 millones por información que permitiera dar con su paradero.

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Por Redacción Judicial

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Camiloteyke(12598)Hace 1 minuto
No era el Jefe. Era disidente de las denominadas ACSN. Decir eso es dar por hecho que acabaron con el movimiento, Falso parte de tranquilidad y éxito gubernamental.
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