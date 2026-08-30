Confirman que tres menores de edad murieron durante bombardeo ordenado por De la Espriella

La operación militar fue ejecutada en zona rural de El Retorno y dejó diez personas muertas. Medicina Legal logró identificar nueve cuerpos. (Imagen de referencia) Foto: EFE - Fuerzas Militares de Colombia

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Tres menores de edad murieron en el segundo bombardeo ordenado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella contra estructuras armadas ilegales. La operación fue ejecutada durante la madrugada del pasado jueves en zona rural de El Retorno (Guaviare) y dejó un saldo de diez personas fallecidas.

Los cuerpos fueron trasladados a sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal en Florencia y Villavicencio. Después de varios días de análisis, los expertos forenses lograron establecer la identidad de nueve de las víctimas, entre las cuales hay tres niños, niñas o adolescentes.

Entre las personas identificadas hay cuatro de sexo femenino y cinco de sexo masculino. Hasta ahora no se conocen sus nombres ni las edades de los menores que murieron durante la operación aérea. El Gobierno tampoco ha explicado públicamente las circunstancias de su presencia en la zona atacada ni si habían sido víctimas de reclutamiento por parte del grupo armado.

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La identificación del décimo cuerpo continúa pendiente debido al estado en el que quedó tras el bombardeo. Las autoridades forenses evalúan si deberán trasladarlo a los laboratorios de Medicina Legal en Bogotá para adelantar nuevos procedimientos que permitan establecer de quién se trata.

Una de las principales preguntas es si ese cuerpo corresponde a alias “Urías Perdomo”, señalado como hombre de confianza de alias “Calarcá”. Las primeras informaciones de inteligencia indicaban que el presunto integrante de esa estructura había muerto durante el ataque. Sin embargo, su identidad no aparece entre las nueve confirmadas por Medicina Legal.

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Las autoridades no descartan que “Urías Perdomo” sea la persona que falta por identificar, pero serán los nuevos exámenes forenses los que permitan confirmarlo o descartarlo. Por ahora, no existe certeza sobre su suerte.

Durante la operación, las Fuerzas Militares también incautaron material de guerra y de intendencia. Este fue el segundo bombardeo realizado contra estructuras armadas ilegales desde que De la Espriella asumió la Presidencia.

El sector Defensa prepara un pronunciamiento sobre los resultados de la operación en Guaviare. Deberá explicar, entre otros asuntos, cuál era el objetivo militar del ataque, qué información de inteligencia fue utilizada para autorizarlo y en qué circunstancias tres menores de edad terminaron entre las diez personas muertas.

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