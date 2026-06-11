Congresista Agmeth Escaf fue suspendido por comentarios agresivos en contra De la Espriella

El representante a la Cámara criticó a varios influencers y ellos le respondieron. Foto: Archivo Particular

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La Procuraduría General suspendió en la mañana de este jueves 11 de junio al representante a la Cámara del Pacto Histórico Agmeth Escaf por comentarios supuestamente ofensivos que hizo en contra del candidato a la Presidencia de la República Abelardo de la Espriella. El ente de control evalúa si lo dicho por el congresista es una falta gravísima y mientras toma una decisión de fondo lo apartó de su cargo en la cámara baja hasta el próximo 21 de junio.

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El Ministerio Público analiza específicamente una entrevista radial en la que Escaf dijo que Abelardo de la Espriella “se comporta prácticamente como la perra de los Estados Unidos”. Para la Procuraduría, esa afirmación “constituye una grave falta disciplinaria, que termina afectando la democracia como un todo, y no solo al movimiento político Defensores de la Patria y su candidato Abelardo De La Espriella”.

En el documento del Ministerio Público se lee que la orden es “suspender provisionalmente a Agmeth José Escaf Tijerino, desde la fecha de expedición de este proveído hasta el próximo 21 de junio del 2026, conforme a las motivaciones señaladas en la parte motiva de esta providencia. La presente decisión se remitirá de inmediato, previa comunicación de la decisión al afectado, al despacho del procurador general de la nación, para los efectos propios de la consulta.”

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Los comentarios, dice la Procuraduría, se hicieron “el 9 de junio de 2026, en horas de la mañana, en una entrevista que le hiciera la emisora Blu Radio, pudo haber proferido expresiones irrespetuosas contra el candidato Abelardo De La Espriella al expresar que este: ‘se está comportando como (…) como lo decimos, como la perra de los Estados Unidos, como se comporta muchísima gente frente a este tipo de situaciones (…) Aquí es muy bravito, muy gritoncito y demás, pero se tiene que arrodillar ante Estado Unidos’“.

De igual manera, se lee en el documento que “se busca circunscribir la medida respecto de conductas muy lesivas de los bienes jurídicos tutelados por el derecho disciplinario, las cuales son sancionadas con destitución, suspensión en el ejercicio de cargo, inhabilidad general o inhabilidad especial”.

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Tras conocerse la medida provisional en su contra, el congresista volvió a hablar en la misma emisora y dijo: “no me retracto en lo absoluto. Que sean los organismos de control y la justicia la que la que defina esta situación”.

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