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Congresista Agmeth Escaf fue suspendido por comentarios agresivos en contra De la Espriella

La Procuraduría señala que habría sido una falta gravísima y lo apartó de su cargo hasta el próximo 21 de junio.

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Redacción Judicial
11 de junio de 2026 - 03:08 p. m.
El representante a la Cámara criticó a varios influencers y ellos le respondieron.
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Foto: Archivo Particular
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La Procuraduría General suspendió en la mañana de este jueves 11 de junio al representante a la Cámara del Pacto Histórico Agmeth Escaf por comentarios supuestamente ofensivos que hizo en contra del candidato a la Presidencia de la República Abelardo de la Espriella. El ente de control evalúa si lo dicho por el congresista es una falta gravísima y mientras toma una decisión de fondo lo apartó de su cargo en la cámara baja hasta el próximo 21 de junio.

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El Ministerio Público analiza específicamente una entrevista radial en la que Escaf dijo que Abelardo de la Espriella “se comporta prácticamente como la perra de los Estados Unidos”. Para la Procuraduría, esa afirmación “constituye una grave falta disciplinaria, que termina afectando la democracia como un todo, y no solo al movimiento político Defensores de la Patria y su candidato Abelardo De La Espriella”.

En el documento del Ministerio Público se lee que la orden es “suspender provisionalmente a Agmeth José Escaf Tijerino, desde la fecha de expedición de este proveído hasta el próximo 21 de junio del 2026, conforme a las motivaciones señaladas en la parte motiva de esta providencia. La presente decisión se remitirá de inmediato, previa comunicación de la decisión al afectado, al despacho del procurador general de la nación, para los efectos propios de la consulta.”

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Los comentarios, dice la Procuraduría, se hicieron “el 9 de junio de 2026, en horas de la mañana, en una entrevista que le hiciera la emisora Blu Radio, pudo haber proferido expresiones irrespetuosas contra el candidato Abelardo De La Espriella al expresar que este: ‘se está comportando como (…) como lo decimos, como la perra de los Estados Unidos, como se comporta muchísima gente frente a este tipo de situaciones (…) Aquí es muy bravito, muy gritoncito y demás, pero se tiene que arrodillar ante Estado Unidos’“.

De igual manera, se lee en el documento que “se busca circunscribir la medida respecto de conductas muy lesivas de los bienes jurídicos tutelados por el derecho disciplinario, las cuales son sancionadas con destitución, suspensión en el ejercicio de cargo, inhabilidad general o inhabilidad especial”.

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Tras conocerse la medida provisional en su contra, el congresista volvió a hablar en la misma emisora y dijo: “no me retracto en lo absoluto. Que sean los organismos de control y la justicia la que la que defina esta situación”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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Carlos (63194)Hace 3 horas
Típico de los mamertos en Colombia, este tipo se la pasaba viajando a USA con su "amiga" Verónica Alcócer, pero ahí sí no se quejaba del imperio ni catalogaba a nadie como la perra de los USA. Es la típica hipocresía y doble moral de la izquierda en Colombia.
Elvis Rojas Ruiz(21348)Hace 6 horas
Y hasta mal,actor era.
Usuario Super(b275l)Hace 6 horas
Quien sabe en que andaba pensando
REFLEXIONE(94518)Hace 6 horas
Seguramente el exactor estaba pensando o recordando sus aventuras pasionales, quien es no deja de serlo
Jesús Vargas(0u41y)Hace 6 horas
Qué pasa, la agresividad es natural para unos, pero sancionable para otros, eso es sesgo de los que controlan el asunto; se les creció el enano, es permisiva o miedo, así se generan controversias difícil de controlar. LA AVALANCHA SIGUE CRECIENDO. DIOS NO PROTEJA, PUES EL CONTROL INSTITUCIONAL NO ACTÚA A TIEMPO.
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