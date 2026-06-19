Congresista del Pacto Histórico, Luz Estrada, fue víctima de un atentado en Antioquia Foto: El Espectador - José Vargas

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La Policía de Antioquia confirmó un ataque contra la representante a la Cámara electa por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, ocurrido en el departamento. Las autoridades informaron que la congresista se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la información preliminar, la congresista se movilizaba en un vehículo blindado por el corredor vial entre Urrao y Betulia cuando el automotor recibió un impacto de arma de fuego en la parte frontal.

Por su parte, el equipo de prensa de la congresista indicó que el hecho ocurrió cuando salía del municipio de Urrao, aproximadamente a un kilómetro de la cabecera municipal, momento en el que habría sido víctima del atentado.

Las autoridades señalaron que la situación ya fue controlada y que la funcionaria fue evacuada de la zona de riesgo. Uniformados de la estación de Policía de Betulia están a cargo de garantizar su seguridad.

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