Congresistas que rechazaron nombramiento de Benedetti no serán investigadas por la Corte.

En una reciente decisión, la Corte Suprema de Justicia anunció que no investigará a las congresistas que enviaron una carta en contra del nombramiento del Ministro del Interior, Armando Benedetti. Las seis congresistas fueron denunciadas por el jefe de esa cartera por los delitos de injuria y calumnia, sin embargo, el alto tribunal consideró que no se cometió ningún delito.

El caso se enmarca en una carta que enviaron al presidente Gustavo Petro las congresistas Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo y Katherine Miranda en febrero de 2025 cuestionando la designación de Benedetti en la cartera del Interior. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema se reunió en sesión ordinaria y consideró que las congresistas no incurrieron en ningún delito.

“Actuaron en el marco de su función de control político y protegidas por las garantías que tienen los legisladores para expresar sus opiniones”, señaló la Corte.

Por el contrario, el alto tribunal compulsó copias a la Procuraduría por expresiones de Benedetti contra una de las congresistas denunciadas. Según detalló la Sala, la compulsa está relacionada con las publicaciones del alto funcionario entre junio y septiembre en sus redes sociales con calificativos sexistas contra Catherine Juvinao.

La carta de las seis congresistas contra nombramiento de Benedetti

A través de un comunicado público dirigido al presidente Petro, las congresistas mostraron su rechazo al nombramiento de Benedetti. “Encontramos deplorable, irrespetuosa e incoherente su decisión de traicionar las promesas y banderas con las que llegó al poder, de la mano de millones de mujeres, comprometiéndose en ese momento a luchar por un país más seguro para nosotras”, mencionaron en la carta.

“Presidente: usted ha traicionado la lucha de las mujeres, la lucha anticorrupción y ha renunciado a las causas que enarboló durante 30 años”, concluyeron en la carta.

Cinco de las representantes hacen parte de bancadas que han planteado su independencia del Gobierno y han llegado a ser de las voces más críticas del Ejecutivo en el Legislativo. Las otras dos hacen parte de agrupaciones que se oponen al proyecto de la Casa de Nariño.

