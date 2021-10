Consejo de Estado estudia tutela contra J Balvin por canción “Perra”

Las críticas al reggaetonero Álvaro José Osorio, conocido como J Balvin, por su canción “Perra”, pasaron la frontera de las redes sociales y los pronunciamientos, para quedar en manos de la justicia colombiana. La Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la tutela del ciudadano Leonardo Santo Petro, quien en nombre propio y en defensa de las comunidades negras y afrodescendientes, solicitó se protejan derechos fundamentales.

Igualdad. No discriminación. Buen nombre. Dignidad. Honra de las mujeres. Esos son los derechos que, en concepto del ciudadano, habría vulnerado J Balvin con el lanzamiento de la canción “Perra”, cuyo video oficial fue retirado de la plataforma YouTube hace unos días. La producción musical, no obstante, sigue en el medio -solo con la imagen del reggaetonero- con una aprobación de 29.600 “me gusta” y una desaprobación de más de 78.000.

De acuerdo con el accionante, la canción “Perra” vulnera los derechos fundamentales invocados porque contiene “palabras directa y abiertamente humillantes, sexistas, racistas, machistas, misóginas y en contra de la dignidad de la persona humana de la mujer”. Álvaro José Osorio, según el Consejo, ya fue notificado de la decisión y podrá aportar pruebas a su favor.

Sin embargo, J Balvin no fue el único atacado con la tutela. El ciudadano también vinculó a la Presidencia, la Comisión Legal para la Protección de las Comunidades Negras o Población Afrocolombianas del Congreso, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de Cultura. Todas esas entidades ya fueron notificadas.

Según explicó el accionante, las autoridades vinculadas, tras no tomar medidas frente a la canción de reggaetón, incurren en una conducta omisiva en el cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales de defender los derechos invocados. Las entidades podrán presentar informes sobre los hechos en un termino de tres días.

El pasado fin de semana, Álvaro José Osorio se pronunció sobre la canción: “Vengo a hablarles del video de ‘Perra’, primero quiero ofrecerles mis disculpas con todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente con las mujeres y con la comunidad negra”.

Y se refirió a la rapera dominicana Tokischa, quien firmó la canción a su lado: “Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío ha sido tolerancia, amor e integración como también me ha gustado apoyar a los nuevos talentos, en este caso Tokischa, que apoya a su gente, su comunidad y que empodera a las mujeres. Como forma de respuesta, y obviamente de respeto, bajé el video hace 8 días. Al ver que siguieron con las críticas estoy aquí dando cara”.

