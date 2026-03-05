Consejo de Estado tumba definitivamente elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov

Mikhail Krasnov llegó a Tunja por un intercambio estudiantil. Tiene 45 años. Foto: Facebook Mikhail Krasnov

La Sección Quinta del Consejo de Estado sacó definitivamente al alcalde de Tunja (Boyacá), Mikhail Krasnov, de su cargo. El alto tribunal confirmó la nulidad que ya había emitido el 27 de febrero de 2025 el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Lo que encontró la justicia es que el ahora exfuncionario estaba impedido para llegar a la administración local, pues un año antes de lanzar su campaña había contratado con entidades públicas. En concreto, que Krasnov había firmado un contrato en 2022 con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

El documento se firmó el 6 de diciembre de 2022, es decir, un año antes de las elecciones del 29 de octubre de 2023, a las que luego aspiró el ciudadano colombo-ruso. Según la ley, esta es una inhabilidad contra cualquier funcionario que quiere llegar a una alcaldía.

Aunque el exalcalde trató de argumentar que la UPTC tenía autonomía universitaria y un régimen especial de contratación, para la justicia ese argumento no fue válido, principalmente porque las universidad públicas siguen siendo entidades estatales.

El contrato de Krasnov con la UPTC tenía como objeto “la capacitación y revisión de documentos y redacción de artículos científicos en inglés y alemán en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la universidad”. Por ellos, el exalcalde recibiría una contraprestación económica. Otro punto que prohíbe la ley.

El Consejo de Estado recopiló todos los puntos para demostrar que el exalcalde cumplía todos los requisitos de la prohibición legal: el contrato que firmó fue celebrado con una entidad pública; tenía una contraprestación económica que demostraba interés propio y estaba destinado a ejecutarse en Tunja, el mismo municipio en el que resultó elegido alcalde.

Con esta decisión del alto tribunal, a Mikhail Krasnov, el el primer ciudadano colombo-ruso en ser elegido como alcalde de Tunja, queda finalmente por fuera de la Alcaldía, pues los únicos recursos que le quedan son la aclaración o adición, que de todas maneras no cambiarían el fondo del fallo de la Sacción Quinta.

