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Consejo de Estado y Procuraduría chocan en decisiones sobre sanción a senador Alex Flórez

El alto tribunal y el ente de control tomaron recientemente dos decisiones relacionadas con sanciones en contra del político del Pacto Histórico por haber insultado a policías en Cartagena cuando estaba borracho.

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Redacción Judicial
25 de marzo de 2026 - 03:32 p. m.
Álex Florez
Álex Florez
Foto: Redes sociales
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El senador del Pacto Histórico, Álex Javier Flórez, está celebrando que la Procuraduría haya revocado una sanción disciplinaria en su contra por haber agredido en 2022 a dos policía en Cartagena, a quienes insultó estando borracho. Sin embargo, el Consejo de Estado revisaba una sanción previa del Ministerio Público en ese mismo caso y la dejó en firme, por lo cual, en teoría, tendría que ser suspendido de su cargo en el Congreso.

La decisión que celebra el político del Pacto es la que tomó el propio procurador general Gregorio Eljach Pacho, exsecretario general del Senado, en la cual dejó sin efectos la sanción con la que el 18 de octubre de 2024 se sancionó con la suspensión e inhabilidad de seis meses “por protagonizar actos calumniosos y en estado de alicoramiento contra tres integrantes de la fuerza pública”. Según se lee en el resolutivo firmado por Eljach, se “revoca de oficio” la sanción y, en consecuencia, queda sin efectos.

En contexto: Senador Álex Flórez fue sancionado por 8 meses tras escándalo en Cartagena

En palabras simples, lo que pasó con esta nueva decisión del Ministerio Público fue que se anularon las sanciones contra el político y se engavetó el caso que tuvo una primera sanción en primera instancia en mayo de 2023 y la segunda en octubre de 2024. Sin embargo, el Consejo de Estado, que revisaba la validez de esas sanciones, encontró que sí estaban apegadas a la ley y, por ende, debían cumplirse. Es decir, que Flórez sí debe ser sancionado por los hechos.

El pasado 5 de marzo, el alto tribunal emitió la sentencia del caso en el que se revisaban las sanciones en contra del político del Pacto Histórico. En ese documento, se lee que las sanciones que impuso la Procuraduría en contra del senador Flórez “se ajustan al ordenamiento jurídico”. Según revisó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, “el procedimiento se surtió conforme al régimen legal aplicable y al juicio verbal; atendió la condición de congresista como sujeto disciplinable para asumir competencia; se respetó el término de prescripción de la acción; existió congruencia entre el cargo formulado y la decisión definitiva”.

De igual manera, para el alto tribunal, en el caso de Flórez, “la conducta fue subsumida en la descripción típica de la falta imputada; se demostró la ilicitud sustancial conforme con las particularidades de quien ostenta la investidura de congresista; la culpabilidad en modalidad de dolo se encontró acreditada al desestimarse la circunstancia de inimputabilidad; la dosificación se ajustó a los principios de razonabilidad y proporcionalidad ponderada de acuerdo con los criterios de clasificación de la falta y graduación de la sanción; y se observaron los principios y normas rectoras de la ley disciplinaria”.

Aunque el Consejo de Estado dejó en firmes las sanciones que ahora el procurador Eljach revoca, el alto tribunal le dijo a Flórez que puede presentar el recurso de doble conformidad para que otra sala revise la decisión y la confirme, modifique o anule. Por ahora, el senador asegura que el caso murió, pues el alto tribunal estaba decidiendo sobre unas decisiones que fueron revocadas. Sin embargo, desde otros sectores políticos aseguran que el procurador debe acatar lo dicho por los magistrados y suspender al político.

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Por Redacción Judicial

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PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 12 minutos
si por el Consejo de Estado fuera, ya Gustavo Petro Urrego habria sido fusilado, ellos siendo de extrema derecha jamas permitiran reformas sociales a favor del pueblo.
Remilio(11500)Hace 19 minutos
El unico hecho por el que se ha hecho notar ese Alex Florez en su vida es, siendo congresista, ultrajar policias y entrar prostitutas a los hoteles en C artagena.No sabemos si se trataba de las mismas que Benedetti le presentaba a Petro, que el decia temerles. Unos verdederos feministas artifice del cacareado "Cambio". Con esos antecedentes el Pacto Historico lo consideró, uno de los suyos "de mostrar" y lo metio nuevamente en la Lista Cerrada.
El observador(92674)Hace 34 minutos
El procurador como engaña al pueblo y premia a su elector. Para la ciudadania el senador florez fue sancionado en primera y segunda instancia y hasta ahi todos convencidos. luego en privado revoca y premia a su elector (pacto historico) pagando el favor de su eleccion. actitud propia de un politiquero como eljach.
Rodrigo Tofiño(56819)Hace 54 minutos
Que se podia espera del concejo de estado, frente a un congresista del pacto historico . Esa corporacion es una estructura politizada enemiga del gobierno abiertamente. es vertgonzoso que Prada sea llamado Magistrado y ejerza como tal en el CNE y llamado a juicio por la corte, eso honra la justicia ? Es una ofensa a la jusrticia darle ese titulo a un acusado, debio ser retirado de su cargo al menos para enfrentar su juicio
  • El observador(92674)Hace 32 minutos
    El consejo de estado se invento que el senador estaba con una trabajadora sexual en cartagnea y al no permitirse su ingreso al hotel, hizo uso de su investidura y agredio a los policias que atendieron el caso? ley para merlano y no para florez?
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