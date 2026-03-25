Consejo de Estado y Procuraduría chocan en decisiones sobre sanción a senador Alex Flórez

Álex Florez Foto: Redes sociales

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El senador del Pacto Histórico, Álex Javier Flórez, está celebrando que la Procuraduría haya revocado una sanción disciplinaria en su contra por haber agredido en 2022 a dos policía en Cartagena, a quienes insultó estando borracho. Sin embargo, el Consejo de Estado revisaba una sanción previa del Ministerio Público en ese mismo caso y la dejó en firme, por lo cual, en teoría, tendría que ser suspendido de su cargo en el Congreso.

Hemos logrado demostrar nuestra inocencia en lo penal y displinario.



El Consejo de Estado emitió un pronunciamiento en cuanto a los requisitos formales de un acto de la Procuraduría que ya había sido revocado. Por lo tanto dicho acto queda sin efectos y no existe sanción… pic.twitter.com/s1rHOntLNi — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) March 25, 2026

La decisión que celebra el político del Pacto es la que tomó el propio procurador general Gregorio Eljach Pacho, exsecretario general del Senado, en la cual dejó sin efectos la sanción con la que el 18 de octubre de 2024 se sancionó con la suspensión e inhabilidad de seis meses “por protagonizar actos calumniosos y en estado de alicoramiento contra tres integrantes de la fuerza pública”. Según se lee en el resolutivo firmado por Eljach, se “revoca de oficio” la sanción y, en consecuencia, queda sin efectos.

En contexto: Senador Álex Flórez fue sancionado por 8 meses tras escándalo en Cartagena

En palabras simples, lo que pasó con esta nueva decisión del Ministerio Público fue que se anularon las sanciones contra el político y se engavetó el caso que tuvo una primera sanción en primera instancia en mayo de 2023 y la segunda en octubre de 2024. Sin embargo, el Consejo de Estado, que revisaba la validez de esas sanciones, encontró que sí estaban apegadas a la ley y, por ende, debían cumplirse. Es decir, que Flórez sí debe ser sancionado por los hechos.

El pasado 5 de marzo, el alto tribunal emitió la sentencia del caso en el que se revisaban las sanciones en contra del político del Pacto Histórico. En ese documento, se lee que las sanciones que impuso la Procuraduría en contra del senador Flórez “se ajustan al ordenamiento jurídico”. Según revisó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, “el procedimiento se surtió conforme al régimen legal aplicable y al juicio verbal; atendió la condición de congresista como sujeto disciplinable para asumir competencia; se respetó el término de prescripción de la acción; existió congruencia entre el cargo formulado y la decisión definitiva”.

De igual manera, para el alto tribunal, en el caso de Flórez, “la conducta fue subsumida en la descripción típica de la falta imputada; se demostró la ilicitud sustancial conforme con las particularidades de quien ostenta la investidura de congresista; la culpabilidad en modalidad de dolo se encontró acreditada al desestimarse la circunstancia de inimputabilidad; la dosificación se ajustó a los principios de razonabilidad y proporcionalidad ponderada de acuerdo con los criterios de clasificación de la falta y graduación de la sanción; y se observaron los principios y normas rectoras de la ley disciplinaria”.

Aunque el Consejo de Estado dejó en firmes las sanciones que ahora el procurador Eljach revoca, el alto tribunal le dijo a Flórez que puede presentar el recurso de doble conformidad para que otra sala revise la decisión y la confirme, modifique o anule. Por ahora, el senador asegura que el caso murió, pues el alto tribunal estaba decidiendo sobre unas decisiones que fueron revocadas. Sin embargo, desde otros sectores políticos aseguran que el procurador debe acatar lo dicho por los magistrados y suspender al político.

No mienta señor Álex Flórez:



El Consejo de Estado encontró ajustada a la ley la sanción que le impuso la Procuraduría el 18 de octubre de 2024 la cual contempla una suspensión de 6 meses e inhabilidad.



El Procurador lo debe suspender por 6 meses de su cargo. https://t.co/Qqba29OpGc pic.twitter.com/EvCRF4ofms — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 25, 2026

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