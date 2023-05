Senador Álex Flórez fue sancionado por 8 meses tras escándalo en Cartagena

Pantallazo del video que terminó siendo la prueba reina contra el senador. Foto: Twitter

La Procuraduría General acaba de suspender al senador Álex Flórez con ocho meses fuera de su cargo. El Ministerio Público tomó la decisión luego de llevarlo a juicio disciplinario luego de que en septiembre pasado quedara expuesto en videos insultando a policías en Cartagena, en medio de una borrachera y siendo contenido únicamente por su esquema de seguridad.

Sin embargo, esta decisión estará suspendida hasta que el Consejo de Estado la revise y la defensa presente su apelación. Los hechos ocurrieron en un hotel del sector de Bocagrande, en Cartagena. Entonces, el senador Flórez discutió con los uniformados, al punto de gritarles “asesinos”. Sostenido en pie con la ayuda de uno de sus escoltas, el congresista decía: “Asesino, asesino, cuéntale a Colombia cómo mataste a los pelados inocentes”.

En diciembre pasado, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Flórez, por presuntamente vulnerar el principio de la dignidad humana y el derecho al buen nombre de los patrulleros que llegaron a atender el caso. No obstante, lo primero que hizo el congresista ante la Procuraduría fue negarse a aceptar el cargo que lo tiene vinculado a un proceso disciplinario.

“Flórez estuvo en Cartagena como congresista y consumió alcohol por un prolongado lapso de tiempo. A las 3 a.m se presentó en el hotel con una mujer, pero no pudo ingresar por no portar su documento de identidad. Ante la negativa, aumentó la exaltación y se expresó contra el recepcionista pero el senador estaba alicorado y cada vez más exaltado. Ante la llegada de los uniformados, el senador arremetió contra ellos con expresiones calumniosas”, señaló Andrea Nataly Bermúdez, procuradora encargada.

Ante la Procuraduría, el congresista del Pacto Histórico aseguró que, quizás, por su mente estaban pasando los hechos que rodearon la muerte de tres jóvenes en el sector de Chochó, en Sincelejo (Sucre). Flórez señaló que esas muertes lo tocaron particularmente, pues su familia es de esa ciudad y él mismo creció allí. Hoy el coronel Benjamín Núñez está a punto de ser condenado 29 años de cárcel por el triple homicidio.

