“¿Cómo están muriendo los jóvenes en Colombia?”: ministro de Defensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que la mayor preocupación del Gobierno está en los jóvenes entre 14 y 28 años.

En el más reciente consejo de ministros, encabezado por el presidente Gustavo Petro, el tema central fue la seguridad, con especial énfasis en la violencia que golpea a los menores de edad y a la población joven del país. Durante su intervención, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que el sicariato sigue siendo la principal modalidad de homicidio en Colombia.

Según el informe, entre 2003 y 2025 el 43% de los homicidios de la población en general fueron producto de asesinatos por encargo, con un total de 141.826 víctimas, mientras que las muertes en riñas representaron un 25%. No obstante, en el actual gobierno (2022-2025) la tendencia ha variado: el sicariato se disparó al 65%, mientras que los homicidios en riñas descendieron al 19%. Sánchez explicó que las principales causas de estos crímenes están relacionadas con venganzas, retaliaciones, tráfico de estupefacientes, conflictos de convivencia y violencia en relaciones afectivas.

El ministro destacó que, aunque en comparación con 2021, “es decir el tercer año de gobierno anterior con el tercer año de gobierno actual”, señaló Sánchez, se registran 186 homicidios menos —una reducción del 3%—, el fenómeno se concentra tanto en el campo como en las ciudades: el 34% ocurre en áreas rurales, pese a que solo el 18% de la población del país es rural, mientras que en zonas urbanas la cifra asciende al 66%. El 80% de los asesinatos se cometen con armas de fuego, un 15% con cuchillos y un 5% con otros elementos.

El panorama de seguridad de los menores y jóvenes

Pero la mayor preocupación del Gobierno está en los jóvenes entre 14 y 28 años. En el 2025, “encontramos que los jóvenes están muriendo en un 68% por sicariato. Eso es una tragedia”, enfatizó Sánchez. Sin embargo, al comparar los primeros tres años del actual gobierno con los tres del periodo anterior, se evidenció una reducción del 15% en muertes de jóvenes, lo que significa que “273 jóvenes se han salvado”, anunció el jefe de cartera.

Según el funcionario, en los tres años del actual gobierno, el 61% de las muertes violentas de los jóvenes corresponden a sicariato, el 19% a riñas, el 6% a violencia intrafamiliar y el 2% a ataques cometidos por grupos armados residuales, responsables además del reclutamiento forzado de menores. El 12% restante está asociado a otras modalidades.

De acuerdo con el informe, diez departamentos concentran el 78% de los homicidios registrados en el país: Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Atlántico, Cauca, Santander, Huila, Chocó, Norte de Santander y Magdalena. Al comparar el actual gobierno con el anterior, Sánchez destacó reducciones en algunas regiones, como un 23% menos de homicidios en el Valle y un 13% en Cundinamarca. En las principales capitales también se registraron disminuciones: Cali, Bogotá y Barranquilla lograron descensos en los índices de violencia letal.

El ministro advirtió, sin embargo, que uno de los fenómenos más graves sigue siendo el reclutamiento de menores de edad. Entre 2024 y 2025, este delito se redujo en un 46%, evitando que 247 niños y adolescentes fueran reclutados. Sánchez señaló como principales responsables a las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

“Ya estamos evitando que se vayan allá los niños a la guerra con una estrategia de promoción contra el reclutamiento, pero también yendo detrás de los principales reclutadores de menores y los declaramos como objetivo militar de alto valor”, enfatizó el ministro de Defensa.

