A la cárcel presunto reclutador de menores para las disidencias de las Farc en Nariño

Marlon Trujillo Ramos, alias “Junior”, habría contactado a la víctima y, bajo amenazas de muerte, la forzó a incorporarse al grupo armado. Foto: Archivo Particular

Marlon Trujillo Ramos, conocido como alias Junior, fue presentado ante un juez por la Fiscalía General de la Nación, por su presunta responsabilidad en el reclutamiento forzado de una adolescente de 15 años en Miranda (Cauca). La menor habría sido obligada a vincularse a la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc, que opera en Nariño.

Según la investigación, en 2022 la menor salió de su vivienda y durante dos años estuvo desaparecida, hasta que en mayo de 2024 fue hallada por una comunidad en el departamento de Amazonas, luego de resultar herida en medio de un enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales.

Siguiendo la pista de los testimonios y evidencias recopiladas por la Seccional Cauca de la Fiscalía, se pudo establecer que alias Junior habría contactado a la víctima y, bajo amenazas de muerte, la forzó a incorporarse al grupo armado. Posteriormente, la trasladó a un campamento donde fue entrenada para manejar armas y estuvo sometida a prácticas ilícitas para ser utilizada en actividades criminales en el sur del país.

Con estas pruebas, un juez de control de garantías legalizó la captura de alias Junior y le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. El hombre fue imputado por el delito de reclutamiento ilícito.

Condena contra alias Camilo por reclutamiento de menores

Por el mismo delito de reclutamiento ilícito, el pasado 3 de agosto, un juez penal de conocimiento de Popayán condenó a seis años y seis meses de prisión a Edwar Fabián Pillimué Ilamo, alias Camilo. El hombre aceptó su responsabilidd en la captación de menores que eran llevados a las filas de las disidencias de las Farc.

Alias Camilo llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, en el que reconoció su responsabilidad en el reclutamiento de cuatro menores de edad para las estructuras Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Urías Rondón de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con la investigación, en 2020 alias Camilo recibió y alojó en un inmueble del corregimiento de Tacueyó, en Toribío (Cauca), a cuatro niños de 13 y 14 años, quienes habían sido contactados a través de redes sociales con falsas promesas de dinero, motocicletas y otros beneficios.

Tras convencerlos, los trasladó a Corinto y Santander de Quilichao, donde les compró ropa, calzado y alimentos, antes de llevarlos hasta Pasto (Nariño). Allí los entregó a integrantes de la organización ilegal, quienes continuaron el traslado hacia una zona rural de Tumaco.

Alias Camilo confesó que por esta actividad recibió cinco millones como pago. Su captura se produjo en febrero de 2025, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, durante un operativo de la Policía Nacional, y actualmente está recluido en la cárcel de Palmira (Valle del Cauca).

