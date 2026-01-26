Logo El Espectador
Consejo Gremial pide a la Corte tumbar decreto de emergencia económica del gobierno Petro

El Consejo Gremial Nacional solicitó a la Corte Constitucional hundir el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Petro, al considerar que presenta vicios en su expedición y en la valoración de los hechos.

Redacción Judicial
27 de enero de 2026 - 01:36 a. m.
Según el Consejo Gremial Nacional, Gustavo Petro incurrió en vicios sustanciales en la valoración de los hechos a la hora de declarar la emergencia económica.
Foto: Archivo Particular
En la tarde de este 26 de enero, el Consejo Gremial Nacional remitió una petición a la Corte Constitucional, específicamente al magistrado Carlos Camargo Assis, en la que solicitó la inexequibilidad del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en la noche del pasado 22 de diciembre de 2025.

Según el documento presentado por la presidenta y representante legal del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez Jaramillo, “el presidente de la República incurrió en vicios sustanciales en la valoración de los hechos invocados como fundamento de la declaratoria”, al calificarlos de forma errónea en cuanto a su gravedad e inminencia.

Asimismo, señaló que el presidente Petro desconoció la existencia de mecanismos jurídicos ordinarios que podían utilizarse para enfrentar las dificultades. Gutiérrez Jaramillo también indicó que una de las personas que suscribieron el decreto “carecía de la competencia constitucional y legal necesaria para hacerlo, al no encontrarse válidamente investida del empleo de Ministro del Despacho al momento de su firma”.

Esto, haciendo referencia a Irene Vélez Torres, quien en ese momento era la ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La legislación expuesta por el gremio en la petición señala que un ministro solo puede ser encargado por un periodo de tres meses, tiempo que se puede prorrogar por tres meses más, pero solo mediante un nuevo decreto que así lo ordene.

El centro del problema, según el documento, es que el encargo de Irene Vélez como ministra de Ambiente se venció el 5 de diciembre, tres semanas antes de que se firmara el decreto de la emergencia económica. Sin embargo, la agremiación señaló que, para ese momento, la presidencia aún no había prorrogado oficialmente el encargo de la ministra.

Con esta petición, el Consejo Gremial Nacional pretende tumbar la emergencia económica declarada por el presidente Gustavo Petro.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

