Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Fiscal uribista ya no imputará a su colega que investigó el caso del Parqueadero Padilla

Según indicó la Fiscalía, existen dos noticias criminales por los mismos hechos en diferentes despachos, por lo que se decidió unificar la investigación para evitar la “duplicidad de esfuerzos”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
26 de enero de 2026 - 08:21 p. m.
El ente investigador decidió que la fiscal Luz Samira Rodríguez Rodríguez no será la encargada de imputar cargos al fiscal Álvaro León Polo Hincapié.
El ente investigador decidió que la fiscal Luz Samira Rodríguez Rodríguez no será la encargada de imputar cargos al fiscal Álvaro León Polo Hincapié.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, decidió que la fiscal 101 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Luz Samira Rodríguez Rodríguez, no sea la encargada de imputar cargos al fiscal Álvaro León Polo Hincapié, quien lideró la investigación del Parqueadero Padilla, un lugar donde se llevaba la contabilidad de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los años noventa.

La reasignación del caso se dio debido a la existencia de dos noticias criminales por los mismos hechos en despachos diferentes, por lo que la Fiscalía General de la Nación decidió unificar la investigación para evitar la “duplicidad de esfuerzos”.

Vínculos relacionados

Militares confesaron a la JEP haber ayudado a paramilitares en masacre de Barrancabermeja
Caso Uribe: recusaron al magistrado ponente del proceso en la Corte Suprema de Justicia
Piden a Procuraduría vigilar cambios en Cancillería en época electoral y de ley de garantías

Polo Hincapié será imputado con base en las declaraciones del exparamilitar Jacinto Alberto Soto Toro, alias “Lucas”, condenado a 40 años de prisión por el homicidio de tres miembros del CTI que seguían las pistas del Parqueadero Padilla. Soto Toro aseguró que el fiscal lo habría presionado para declarar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Fiscalía General de la Nación

Álvaro León Polo Hincapié

Parqueadero Padilla

Luz Samira Rodríguez Rodríguez

Álvaro Uribe Vélez

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.