Fiscal uribista ya no imputará a su colega que investigó el caso del Parqueadero Padilla

El ente investigador decidió que la fiscal Luz Samira Rodríguez Rodríguez no será la encargada de imputar cargos al fiscal Álvaro León Polo Hincapié.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, decidió que la fiscal 101 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Luz Samira Rodríguez Rodríguez, no sea la encargada de imputar cargos al fiscal Álvaro León Polo Hincapié, quien lideró la investigación del Parqueadero Padilla, un lugar donde se llevaba la contabilidad de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los años noventa.

La reasignación del caso se dio debido a la existencia de dos noticias criminales por los mismos hechos en despachos diferentes, por lo que la Fiscalía General de la Nación decidió unificar la investigación para evitar la “duplicidad de esfuerzos”.

Polo Hincapié será imputado con base en las declaraciones del exparamilitar Jacinto Alberto Soto Toro, alias “Lucas”, condenado a 40 años de prisión por el homicidio de tres miembros del CTI que seguían las pistas del Parqueadero Padilla. Soto Toro aseguró que el fiscal lo habría presionado para declarar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

