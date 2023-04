Hombre murió y, aunque nunca reconoció su paternidad, el Estado reparará a su hija

El alto tribunal analizó el caso de una niña a la que el Consejo de Estado le negó la reparación por la muerte de su padre, quien en vida no reconoció su paternidad. Foto: Vera K - EyeEm

Hasta la Corte Constitucional llegó una tutela que buscaba la protección de los derechos de una niña, cuyo padre nunca aceptó su paternidad. El recurso judicial explicaba que el hombre había muerto, en hechos por los que ya fue condenado el Estado, pero su hija nunca fue reparada por la pérdida de su papá. El alto tribunal encontró que el hecho de no reconocerla como su hija no significa que el Estado no debe proteger sus derechos y, en consecuencia, ordenó repararla.

El caso llegó al alto tribunal, luego de que la Sección Tercera del Consejo de Estado, aunque confirmó la responsabilidad de la Nación por la muerte del padre de la niña, negó el reconocimiento de una reparación económica, por el simple hecho de que el hombre nunca cuidó ni aportó dinero para el cuidado de la menor.

Tras el estudio del caso, el alto tribunal concluyó que se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la prevalencia, expuestos en la acción de tutela. Para la Corte, no reparar a la niña por la muerte de su padre, podría “agravar y potencializar el déficit de protección” que ella tiene.

En consecuencia, la Corte ordenó que el Consejo de Estado emita una nueva sentencia en la que se vuelva a pronunciar sobre los perjuicios causados a la menor de edad, por la muerte de su papá.

