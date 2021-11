Corte Constitucional convoca audiencia pública por crisis en el Pueblo Arhuaco

El pueblo indígena Arhuaco tiene una grieta. Está dividido por la elección en 2020 de Zarwawiko Torres Torres como Cabildo Gobernador del Pueblo Arhuaco, un supuesto líder de los de los 54 asentamientos que conforman la agrupación étnica ubicada en regiones cercanas a La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta. Torres no es reconocido a plenitud. Por tanto, en medio de un proceso de tutela, la Corte Constitucional convocó a audiencia pública para intentar superar la crisis de gobernabilidad.

En contexto: Suspenden provisionalmente al líder Arhuaco Zarwawiko Torres Torres

La audiencia pública tendrá lugar en Nabusímake, en el municipio de Pueblo Bello (Cesar). Se fijó la fecha del 13 de diciembre de 2021 y se llevará a cabo entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. De acuerdo con la Sala Plena de la Corte, se pretende conocer de manera directa los reclamos de algunos miembros del Pueblo Arhuaco. Zarwawiko Torres está en el centro del debate, pues fue elegido Cabildo Gobernador en plena emergencia por el COVID-19 y, de acuerdo a algunos miembros de la comunidad, ese puesto ni siquiera existe.

“Asimismo, se profundizará en temas tales como su ley de origen o constitutiva, la vigencia de su plan de vida, documento guía, su sistema político y la forma en que se ejerce la regularidad de sus asuntos electorales, entre otros. En la audiencia participarán las partes involucradas en la acción de tutela, las autoridades mayores, representantes de los diversos cabildos gobernadores y demás institutos de gobierno”, agregó la Corte Constitucional.

Lea: Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta piden ayuda para controlar invasión al territorio

A principios de noviembre pasado, bajo el trámite de tutela impulsado por el ciudadano José María Arroyo, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente a Torres Torres. “Las actuaciones de Zarwawiko Torres Torres crean en estos momentos conflictos tales como el desconocimiento de la autoridad de los mamos (líderes espirituales de los indígenas arhuacos), la ausencia de un diálogo entre este con las autoridades indígenas y el surgimiento de confrontaciones físicas, que pueden traducirse en confrontaciones violentas”, señaló la alta corte en su momento.

El conflicto de gobernabilidad en el Pueblo Arhuaco, el cual cuenta con más de 22.000 miembros, data de 2018. Entonces, los líderes manos celebraron una asamblea precisamente en Nabusímake (Sierra Nevada de Santa Marta) con el objetivo de decidir sobre el liderazgo. La Directiva General de los arhuacos presentó a su vez en marzo de 2020, durante la llegada del COVID-19 al país, una circular con la cual se presentaron medidas para mitigar el riesgo biológico. Entre ellas, la prohibición de reuniones masivas.

En contexto: Arhuacos solicitan anular el registro de Zarwawiko Torres como gobernador indígena

Uno de los mamos, Kíngumu Niño, convocó a pesar de la última directiva una reunión para junio de 2020, con el objetivo de hablar sobre las dificultades de gobernabilidad surgidas tras las medidas para atender el coronavirus. La reunión al final se llevó a cabo, pero contó con solo 19 asentamientos del pueblo. Luego, la Directiva General convocó a otra reunión para julio de 2020, sin embargo, no pudieron asistir cuatro asentamientos provenientes del Cesar. Durante los días siguientes hubo desencuentros entre diferentes comunidades para reunirse y llevar a cabo el proceso de elección de los liderazgos.

Incluso, el 30 de julio de 2020, la Directiva General emitió una circular en la cual se indicó que si bien había una asamblea general programada para el 15 de agosto de ese año, la misma reunió no podía llevarse a cabo por motivos de bioseguridad. Además, que los asentamientos de Magdalena, un total de 22, decidieron que era mejor dejar las deliberaciones para enero de 2021. Sin embargo, la Comisaría central de Nabusímake señaló que definitivamente se iban a llevar a cabo las reuniones, pues era un mandato tradicional que no podía ser desconocido. No atendió la circular e inició el 7 de agosto de 2020 el encuentro.

Le puede interesar: Los reparos al nuevo gobernador indígena arhuaco

Tras esa reunión, a la cual no asistieron la totalidad de comunidades arhuacas, resultó electo Zarwawiko Torres Torres como Cabildo Gobernador del Pueblo. En el expediente de tutela, no obstante, se referencia que esa deliberación no tendría validez, dada la accidental y la falta de representación: “La Directiva General del pueblo envió el 14 de agosto de 2020 al Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, y a los alcaldes del Municipio de Pueblo Bello y del municipio de Valledupar, un oficio en el que alerta y denuncia la ilegítima elección de Cabildo Gobernador y demás miembros de la Directiva General del pueblo arhuaco”.

La tutela busca proteger los derechos fundamentales de los peticionarios a la autonomía, la integridad étnica y cultural, el debido proceso, el derecho a la participación e igualdad. Aunque la Corte Constitucional aún no resuelve de fondo las pretensiones, y citó a audiencia pública para ahondar en el tema, por ahora suspendió a Zarwawiko Torres. Dentro del expediente, la alta corte certificó que no existe un solo gobernador general, sino cabildos gobernadores en tres sectores: Resguardo del Magdalena-Guajira, Resguardo Sierra Nevada y Resguardo Businchama.

Lea: Debate por la Línea Negra de la Sierra Nevada, a paso lento en las altas Cortes

Entre las pruebas con las que cuenta la alta corte está un informe de la Defensoría del Pueblo, el cual da cuenta que la elección de Torres Torres ha sido objetada por los líderes mamos ante diversas instancias nacionales y mediante acción de tutela. “La Defensoría del Pueblo recalcó la urgencia de atender el conflicto suscitado por el registro de Zarwawiko Torres Torres y recomendó realizar las inscripciones de las decisiones tomadas por los mamos, como autoridades del Pueblo Arhuaco”, explicó la Corte.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.