Corte Constitucional ordenó a Miguel Polo Polo disculparse con Madres de Falsos Positivos

La Corte Constitucional ordenó al representante a la Cámara Miguel Polo Polo ofrecer una disculpa pública al Colectivo de Madres de Falsos Positivos (Mafapo), por haber retirado de manera abrupta la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”, una instalación artística que rinde homenaje a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

El alto tribunal también dispuso que el Congreso de la República, en coordinación con Mafapo y la Fundación Rinconesarte, deberá reprogramar y reinstalar la exposición en el Patio Rafael Núñez del Capitolio Nacional, garantizando su exhibición en condiciones de respeto, seguridad y visibilidad.

Según la decisión, el representante Polo Polo deberá publicar en sus redes sociales una disculpa pública en la que reconozca la legitimidad del contenido de la exposición, su carácter de ejercicio de memoria de las víctimas del conflicto armado, y el carácter inexacto de sus afirmaciones sobre un supuesto pago a las creadoras del proyecto. La publicación deberá permanecer visible durante seis meses en los mismos perfiles digitales donde se realizaron las declaraciones iniciales.

